Çin, Mandalay Saldırısını Kınadı

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Çin, Myanmar yönetiminden, ülkenin ikinci büyük şehri Mandalay'daki başkonsolosluğuna yönelik bombalı saldırının soruşturulmasını talep etti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Cien, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında, Çin'in saldırı nedeniyle "derin şok içinde" olduğunu ve eylemi kınadığını belirtti.

Myanmar tarafına diplomatik kanallardan endişelerini dile getirdiklerini aktaran Sözcü Lin, yetkili makamlardan saldırının soruşturulması ve sorumluların kanunlara uygun olarak cezalandırılmasını istediklerini kaydetti.

Lin, Çin'in Myanmar'daki personel, kurum ve projelerinin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması talebini dile getirdi.

Myanmar'da 18 Ekim'de Çin'in Mandalay Başkonsolosluğuna düzenlenen bombalı saldırıda ofis bölümünün çatısı zarar görmüştü. Olayda yaralanma veya can kaybı olmamıştı.