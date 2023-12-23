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Çin Merkez Bankası: Bankalar riskleri kontrol altında tuttu - Son Dakika
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Çin Merkez Bankası: Bankalar riskleri kontrol altında tuttu

Çin Merkez Bankası'nın yayımladığı rapora göre, ülkedeki bankacılık kurumları bu yılın ikinci çeyreğinde riskleri kontrol altında tutarak sağlam faaliyetlerini sürdürdü. Raporda, küçük ve orta büyüklükteki finansal kurumlarda bazı riskler bulunmasına rağmen büyük bankaların iyi bir derecelendirmeye sahip olduğu belirtildi.

Çin Merkez Bankası: Bankalar riskleri kontrol altında tuttu
23.12.2023 - 13:03,  Güncelleme: 13:05
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BEİJİNG, 23 Aralık (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası, ülkedeki bankacılık kurumlarının, bu yılın ikinci çeyreğinde riskleri genel olarak kontrol altında tutarak sağlam faaliyetlerini sürdürdüğünü açıkladı.

Bankanın Cuma günü yayımladığı 2023 Çin Finansal İstikrar Raporu'nda, ülkedeki 4.364 bankacılık finans kuruluşunun istikrar ve risklerini değerlendiren üç aylık derecelendirmenin sonuçlarına yer verildi.

Rapor, derecelendirme çalışmasına katılan tüm bankaların toplam varlıklarının yüzde 98,28'ini teşkil eden 3.655 bankanın güvenli şekilde faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

Raporda kırsal bölgelerdeki bazı küçük ve orta büyüklükteki finansal kurumlarda birtakım riskler bulunmakla birlikte büyük bankalarının iyi bir derecelendirmeye sahip olduğu, bunun da finansal sistemin istikrarını güvence altına aldığı belirtildi.

Raporda merkez bankasının, küçük ve orta büyüklükteki bankaların reformunu ileriye götüreceği ve bu bankaların risklerini çözüme kavuşturacağı, şehirlerdeki ticari bankalar ve kırsal kredi kooperatiflerine yönelik riskleri ortadan kaldıracağı ve kırsal bankaların reform ve yeniden yapılandırılmasını hızlandıracağı dile getirildi.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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