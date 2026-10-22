Çin Meteoroloji İdaresi Champi Tayfunu için 4. seviye acil durum müdahalesini başlattı

Çin Meteoroloji İdaresi Champi Tayfunu için 4. seviye acil durum müdahalesini başlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Meteoroloji İdaresi, Champi Tayfunu'na karşı hazırlık kapsamında 4. seviye acil durum müdahalesini başlattı. Taiwan açıklarına yaklaşan tayfunun güneydoğu açıkları ve doğu kesiminde rüzgar ile yağışa neden olması bekleniyor.
BEİJİNG, 22 Ekim (Xinhua) -- Çin Meteoroloji İdaresi, Champi Tayfunu'na hazırlık amacıyla 4. seviye acil durum müdahalesini devreye aldı.
Taiwan açıklarına yaklaşan tayfunun, ülkenin güneydoğu açıkları ile doğu kesiminde rüzgar ve yağışa yol açması bekleniyor.
Kaynak: Xinhua
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