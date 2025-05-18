BEİJİNG, 18 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Kültürel Miras İdaresi, ülke genelindeki müzelerin geçen yıl 43.000 sergi ve 511.000 eğitim etkinliğine ev sahipliği yaparak toplam 1,49 milyar ziyaretçi ağırladığını duyurdu.
Ziyaretçi sayısı pazar günü başkent Beijing'deki Büyük Kanal Kültür Müzesi'nde Uluslararası Müzeler Günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte açıklandı.
İdare, 2024 yılı boyunca Çin'de 213 yeni müzenin tescil edildiğini ve ülkedeki toplam müze sayısının 7.046'ya ulaştığını belirtti.
Çin ayrıca ücretsiz giriş politikasını genişleterek müzelerin yüzde 91'inden fazlasına ücretsiz ziyaret imkanı sağlıyor.
Son Dakika › Güncel › Çin Müzeleri 1,49 Milyar Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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