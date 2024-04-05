Çin, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki çatışmalara yapıcı bir rol oynamaya devam edecek - Son Dakika
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Çin, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki çatışmalara yapıcı bir rol oynamaya devam edecek

Çin, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki çatışmaların bir an önce istikrara kavuşturulması için yardımları sürdürme ve yapıcı bir rol oynama sözü verdi. Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, çatışmaların uluslararası endişeye yol açtığını belirterek uluslararası toplumdan Myanmar'ın egemenliğine saygı göstermesini ve diyaloğu kolaylaştırmasını istedi. Çin, Myanmar ile derin bağına işaret ederek ülkenin istikrar, kalkınma ve refahını destekleme taahhüdünü yineledi.

05.04.2024 13:45
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 5 Nisan (Xinhua) -- Myanmar'ın Arakan eyaletinde çatışmalar yeniden alevlenirken Çin, bölgede durumun bir an önce istikrara kavuşturulmasında "yapıcı bir rol oynamaya" devam etme sözü verdi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Geng Shuang, Perşembe günü BM Güvenlik Konseyi'ne hitaben Myanmar'ın Arakan eyaletindeki durumla ilgili konuşmasında, Çin'in bölgede devam eden çatışmalara ilişkin tutumunu detaylı şekilde anlattı.

Son dönemde tırmanan çatışmaların uluslararası endişeye yol açtığını belirten Geng, çatışmaların Myanmar'ın iç meselesi olduğunu vurgulayarak uluslararası toplumdan Myanmar'ın egemenliğine saygı göstermesini ve ilgili taraflar arasında diyaloğu kolaylaştırmasını istedi.

"Myanmar'ın dostane bir komşusu olan Çin, Arakan eyaletindeki gelişmeleri yakından takip ediyor" diyen Geng, Çin'in "çeşitli kanallar" aracılığıyla barışı tesis etmeye yönelik kararlılığının da altını çizdi.

Temsilci, arabuluculuk yapmak ve iletişim kurmak üzere Çinli bir heyetin an itibarıyla Myanmar'da bulunduğunu ve bunun da Çin'in bölgedeki çatışmaların çözümüne yönelik proaktif yaklaşımını ortaya koyduğunu söyledi.

Çin'in Myanmar ile derin bağına işaret eden Geng, ülkesinin Myanmar'ın istikrar, kalkınma ve refahını destekleme taahhüdünü yineledi. "Çin'in Myanmar ile dostluk politikası ülkedeki tüm halkı kapsıyor" diyen Geng, Arakan eyaletindeki krize barışçıl bir çözüm bulunması için yardımları sürdürme ve "yapıcı bir rol oynama" sözü verdi.

Kaynak: Xinhua

Myanmar, Arakan, İnsan Hakları, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki çatışmalara yapıcı bir rol oynamaya devam edecek - Son Dakika

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