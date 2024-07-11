Çin, NATO'nun sonuç bildirgesini kınadı

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BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, NATO'nun Washington zirvesinde yayımladığı sonuç bildirgesini Çin'in esefle kınayıp kesin bir dille reddettiğini söyledi.

Lin Perşembe günü yaptığı açıklamada bildirinin Asya-Pasifik bölgesinde gerilim yaratmayı amaçlamakla beraber, baştan sona Soğuk Savaş zihniyetinin izlerini taşıyan çatışmacı ifadeler içerdiğini vurguladı.

Lin bildiride Çin'le ilgili içeriğin önyargı, karalama ve provokasyonlarla dolu olduğunu belirterek, bu konuda NATO'ya diplomatik girişimde bulunduklarını ifade etti.