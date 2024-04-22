Çin, Nepal\'e Yeni Enerjili Araç İhracatını Altı Kat Artırdı

LHASA, 22 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde gümrüklerden ihraç edilen yerli yapım yeni enerjili araçların sayısı 2024'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre altı kattan fazla artarak 1.623'e ulaştı.
Yerel yetkililerin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, ihraç edilen araçların tamamı Nepal'e satıldı. Bu araçların yüzde 90'ından fazlası ise sedan ve küçük binek otomobillerden oluştu.
Çin yapımı ürünlerin kaliteli ve uygun fiyatlı olması sayesinde, Nepal'e yeni enerjili araç ihracat hacmi son yıllarda önemli ölçüde artıyor.
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