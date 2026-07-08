Çin Nükleer Füze Denemesi Gerçekleştirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Nükleer Füze Denemesi Gerçekleştirdi

Çin Nükleer Füze Denemesi Gerçekleştirdi
08.07.2026 16:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, nükleer denizaltıdan stratejik füze denemesi yaptı, bu süreçte ilgili ülkeler bilgilendirildi.

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, nükleer denizaltıdan stratejik füze deneme atışı öncesinde ilgili ülkelere bildirimde bulunulduğunu belirterek, bu adımın Çin silahlı kuvvetlerinin açıklık ve şeffaflığını ortaya koyduğunu söyledi.

Chen, salı günü düzenlediği basın toplantısında söz konusu füze denemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Deneme atışının yıllık askeri eğitim programının rutin bir parçası olduğunu ve uluslararası hukuk ile uluslararası uygulamalara uygun şekilde gerçekleştirildiğini belirten Chen, denemede beklenen sonuçların elde edildiğini ifade etti.

Çin'in barışçıl kalkınma yoluna ve savunma odaklı ulusal savunma politikasına bağlı kaldığını belirten Chen, ülkesinin öz savunmaya dayalı nükleer strateji izlediğini, nükleer kapasitesini ulusal güvenlik için gerekli asgari düzeyde tuttuğunu ve hiçbir ülkeyle nükleer silahlanma yarışına girmediğini vurguladı.

Chen ayrıca, Çin'in nükleer güçlerini modernleştirme çabalarının ulusal stratejik güvenliği korumayı ve küresel stratejik istikrarı sürdürmeyi amaçladığını ifade etti.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, donanmaya ait stratejik bir nükleer denizaltının pazartesi günü Beijing saatiyle 12.01'de atlayıcı içermeyen savaş başlığı taşıyan stratejik bir füzeyi Pasifik Okyanusu'nun açık sularındaki belirlenen bölgeye doğru başarıyla fırlattığını ve füzenin hedeflenen sulara tam isabetle düştüğünü bildirmişti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Nükleer Füze Denemesi Gerçekleştirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
Mersin’de TIR’lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı Mersin'de TIR'lar çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı MİT ve jandarmadan ortak operasyon: 25 yıllık firari yakalandı
“Yok artık“ dedirten görüntü Tuvalet kullanmak 500 TL "Yok artık" dedirten görüntü! Tuvalet kullanmak 500 TL
İzmir’de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu İzmir'de hükümlünün yatak odasında uyuşturucu serası bulundu
Aydın’da orman yangını 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var Aydın'da orman yangını! 2 mahalle tahliye edildi, zamanla yarış var

16:19
Ankara’da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna’ya Patriot lisansı vereceğiz
Ankara'da Trump-Zelenski görüşmesi: Ukrayna'ya Patriot lisansı vereceğiz
16:11
NATO Genel Sekreteri Rutte tarihi zirve sonrası açıklamalarda bulunuyor
NATO Genel Sekreteri Rutte tarihi zirve sonrası açıklamalarda bulunuyor
16:03
Zirve sonrası Trump’tan yeni açıklama: Bu akşam İran’ı çok sert şekilde vuracağız
Zirve sonrası Trump'tan yeni açıklama: Bu akşam İran'ı çok sert şekilde vuracağız
16:01
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay Ukrayna’ya 70 milyar avroluk destek
Sonuç bildirgesinde çarpıcı detay! Ukrayna'ya 70 milyar avroluk destek
15:41
NATO Liderler Zirvesi’nin sonuç bildirgesi yayımlandı 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı! 50 milyar dolarlık yeni tedarik anlaşması
15:26
NATO Zirvesi’nde kritik temas Erdoğan, Macron ile görüştü
NATO Zirvesi'nde kritik temas! Erdoğan, Macron ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 16:36:09. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Nükleer Füze Denemesi Gerçekleştirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.