Çin ordusu Filipinler'in provokatif eylemlerine karşı Huangyan Dao'da devriye yaptı - Son Dakika
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Çin ordusu Filipinler'in provokatif eylemlerine karşı Huangyan Dao'da devriye yaptı

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Çin ordusu Filipinler\'in provokatif eylemlerine karşı Huangyan Dao\'da devriye yaptı
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Çin ordusunun Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava birlikleri cuma günü Huangyan Dao çevresinde hazırlık devriyesi yaptı. Devriye, Filipinler'in provokatif eylemlerine karşı tedbir olarak nitelendirildi. Çin Sahil Güvenliği de aynı gün kolluk devriyesine çıktı.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava birlikleri, cuma günü Çin'in Huangyan Dao adası ve çevresindeki alanların karasularında ve hava sahasında muharebe hazırlık devriyeleri gerçekleştirdi.

Komutanlıktan yapılan açıklamada devriyenin, " Filipinler'in hak ihlallerine ve provokatif eylemlerine yanıt olarak alınan gerekli bir karşı tedbir" olduğu belirtildi.

Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu vurgulayan komutanlık, ekim ayının başından bu yana komutanlığa bağlı birliklerin ilgili bölgelerin karasuları ve hava sahasındaki hazırlık amaçlı devriyelerini artırdığını kaydetti.

Açıklamaya göre devriyeler, ilgili sular ve hava sahası üzerindeki kontrol ile yönetimi daha da güçlendirmeyi ve her türlü hak ihlali ve provokatif eyleme karşı etkili bir karşı tedbir olarak işlev görmeyi amaçlıyor.

Komutanlık güçlerinin, Çin'in egemenlik ve güvenliğini kararlılıkla koruyacağı ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı güçlü şekilde savunacağı da vurgulandı.

Çin Sahil Güvenliği de aynı gün, Filipinler'in hak ihlalleri ve provokatif eylemlerine yanıt olarak Huangyan Dao çevresinde karşı tedbir niteliğinde kolluk devriyelerine çıktığını duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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