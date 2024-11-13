Çin Ordusu Güney Çin Denizi'nde Devriye Geziyor

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BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin ordusu, Güney Çin Denizi'ndeki Huangyan Dao adası ile çevresindeki bölgelerin karasuları ve hava sahasında savaşa hazırlık amaçlı devriyeye çıktı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada meşru bir faaliyet olduğu belirtilen devriyeye, deniz ve hava kuvvetlerinin katıldığı bildirildi.