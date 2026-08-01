Çin Ordusu Modernizasyonu Hızlandıracak - Son Dakika
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Çin Ordusu Modernizasyonu Hızlandıracak

Çin Ordusu Modernizasyonu Hızlandıracak
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Çin Savunma Bakanı, ordu modernizasyonunu ilerleteceklerini ve Taiwan'a karşı kararlı olacaklarını belirtti.

BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanı Dong Jun, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, ulusal savunma ve silahlı kuvvetlerin yüksek kaliteli modernizasyonunu ilerleteceğini ve ileri düzey muharebe kabiliyetlerini geliştirme çalışmalarını hızlandıracağını söyledi.

Dong, cuma günü Savunma Bakanlığı'nın Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 99. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda düzenlediği resepsiyonda konuştu.

Dong, içinde bulunduğumuz yılın Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 105. ve Kızıl Ordu'nun Uzun Yürüyüş zaferinin 90. yıldönümü olduğunu belirterek, halk silahlı kuvvetlerinin şanlı geleneklerini ve üstün disiplinini sürdürdüğünü, Parti'ye bağlılığını daima koruduğunu ifade etti.

Halk silahlı kuvvetlerinin her türlü duruma tam hazırlıklı olduğunu vurgulayan Dong, ordunun Çin'in ulusal yeniden birleşmesinin sarsılmaz güvencesi olacağını ve "Taiwan bağımsızlığı" yanlısı ayrılıkçı girişimler ile dış askeri müdahale girişimlerini kararlılıkla engelleyeceğini söyledi.

Dong, Çin ordusunun uluslararası ve bölgesel barış ile istikrarı baltalayan eylemlere birlikte karşı çıkmak, küresel güvenlik sorunlarının üstesinden gelmek ve büyük bir ülkenin silahlı kuvvetlerinin sorumluluk anlayışı ile kararlılığını somut adımlarla ortaya koymak için tüm adalet güçleriyle birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Dış Politika, Savunma, Güncel, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ordusu Modernizasyonu Hızlandıracak - Son Dakika

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