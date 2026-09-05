Çin ordusu Rusya'daki insani mayın temizleme tatbikatına katılacak - Son Dakika
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Çin ordusu Rusya'daki insani mayın temizleme tatbikatına katılacak

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Halk Kurtuluş Ordusu'nun Rusya'da düzenlenecek insani amaçlı mayın temizleme saha eğitim tatbikatına asker göndereceğini açıkladı.

BEİJİNG, 5 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun, mayın temizleme konusunda saha eğitim tatbikatına katılmak üzere Rusya'ya asker göndereceğini söyledi.

Jiang cuma günkü basın toplantısında, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı kapsamında düzenlenecek İnsani Amaçlı Mayın Temizleme Uzman Çalışma Grubu'nun saha eğitim tatbikatının 7-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirileceğini belirtti.

Jiang, tatbikat sırasında çok uluslu silahlı kuvvetlerin farklı türlerde patlayıcıların bulunduğu bölgelerde ortak insani temizleme operasyonları yürüttüğü bir senaryonun uygulanacağını belirtti. Tatbikatta temel olarak savaş alanı temizliği, mekanik mayın temizleme, mayın tespit köpeklerinin kullanılması ve el yapımı patlayıcıların imhasına yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

Sözcü, katılımcı ülkeler arasında mayın temizleme faaliyetleri alanındaki deneyim paylaşımını ve kapasite gelişimini teşvik edecek tatbikatın, bölgesel barış ve istikrarı da güçlendireceğini ifade etti.

ASEAN Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı, ASEAN ile sekiz diyalog ortağı olan Avustralya, Çin, Hindistan, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore, Rusya ve ABD'nin bölgede barış, istikrar ve kalkınma için güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğini güçlendirmesine yönelik bir platform olarak işlev görüyor. Platformun ilk toplantısı 2010 yılında düzenlenmişti.

Platform an itibarıyla deniz güvenliği, terörle mücadele, insani yardım ve afet yönetimi, barışı koruma operasyonları, askeri tıp, insani amaçlı mayın temizleme ve siber güvenlik olmak üzere yedi alanda tatbiki işbirliğine odaklanıyor. Bu alanlarda işbirliğini kolaylaştırmak üzere uzman çalışma grupları oluşturuldu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Güvenlik, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ordusu Rusya'daki insani mayın temizleme tatbikatına katılacak - Son Dakika

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