Çin Ordusu Tatbikat Kararını Kendisi Verecek

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BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun askeri tatbikat düzenlenip düzenlenmemesine ve tatbikatların zamanına, ihtiyaçları ve sahadaki durum doğrultusunda kendisinin karar vereceğini söyledi.

Wu cuma günkü basın toplantısında Taiwan bölgesi lideri Lai Ching-te'nin kısa süre önce Hawaii ve Guam'da mola vermesinin ardından askeri tatbikat düzenlenmesi olasılığına ilişkin yaptığı değerlendirmede Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun sarsılmaz iradesine dikkat çekti.

Sözcü, ordunun, ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma, Çin ulusunun temel çıkarlarını gözetme ve Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki soydaşların ortak çıkarlarını savunma görevi olduğunu yineledi.

Wu, "Dış destek toplayarak ya da güce başvurarak ülkeyi bölme çabası cezalandırılacak ve asla başarıya ulaşamayacaktır" dedi.