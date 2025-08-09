Çin Otomobilleri, Türkiye Pazarında Güçlü Yükselişte - Son Dakika
Çin Otomobilleri, Türkiye Pazarında Güçlü Yükselişte

09.08.2025 18:23
Çinli otomobil ve motosiklet markaları, 2025'te Türkiye'de dijital donanımlarla dikkat çekiyor.

İSTANBUL, 9 Ağustos (Xinhua) -- Çinli otomobil ve motosiklet markaları, gelişmiş dijital donanımları, zengin multimedya sistemleri ve uygun fiyatlarıyla 2025 yılında Türkiye pazarında güçlü bir çıkış yakaladı.

İstanbul'da faaliyet gösteren BD Motors'un sahibi Burak Donay, Xinhua'ya verdiği demeçte en temel modellerde bile dijital gösterge panelleri, dokunmatik ekranlar, gelişmiş ses sistemleri ve TV gibi donanımlar sunan Çin yapımı araçların Türkiye'deki tüketicilerin beklentilerini fazlasıyla karşıladığını söyledi.

Donay, "Türkiye'de insanlar araçlarda çok sayıda donanım ve aksesuar olmasını seviyor. BYD ve Chery gibi Çin yapımı markalar da Türkiye'deki tüketicilerin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Chery Tiggo 8 Pro Max modelinin Intelligent donanım seviyesi, temmuz itibarıyla kampanyalı fiyatla 2,18 milyon liradan satışa sunuluyor. BYD'nin satışta olan en yeni modeli Seal U DM-i ise 2,35 milyon lira civarında alıcı buluyor.

Çin yapımı araçların artık Türkiye yollarında sıkça görülmeye başlandığını belirten Donay, bu durumun geçmişte yerli üretim Tofaş Şahin ile yaşanan yoğunluğunu andırdığını söyledi. Hızlı yayılımın olumlu ilerlediğini kaydeden Donay, şimdiye kadar münferit vakalar hariç, servis ve yedek parça konusunda ciddi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

İstanbul'un Üsküdar semtinde motosiklet galerisi işleten Burak Acar ise showroom'larında tamamı Çinli olmak üzere yaklaşık 16-17 markanın ait 100-120 modelini sergilediklerini aktardı.

"Yeni gelen modeller gerçekten çok etkileyici. Özellikle CF Moto, Arora gibi markalar, birbirinden yenilikçi ve üstün makineler üretiyor" diyen Acar, elektrikli motosikletten ATV ve UTV araçlara, scooter'dan yarış motosikletlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi sunduklarını belirtti.

Acar, artık motosiklet ekranları üzerinden navigasyona bağlanılabildiğini, aramaların görülebildiğini, anahtarsız çalıştırma ve NFC teknolojisi gibi özelliklerin Çin yapımı motosikletlerde standart hale geldiğini belirtti.

Özellikle Çin yapımı scooter'ların yoğun talep gördüğünü söyleyen Acar, bu tempoyla büyük şehirlerin yakın zamanda Hindistan'daki gibi motosiklet trafiğiyle dolabileceğini belirtti. Acar, "Üstelik bu trafiğin neredeyse tamamı Çin markalarından oluşacak" dedi.

Galeride satışta olan motosikletlerin fiyatları 80.000 liradan başlayıp 700.000 liraya kadar çıkıyor.

Türkiye'de motosikletlerin yanı sıra ATV'lere olan ilgi de hızla artıyor. Acar, elektrikli, iki, üç ve dört tekerlekli çok sayıda modelle Çin markalarının sektörde güçlü bir atılım yaptığını söyledi.

Özellikle Arora'nın 400.000 liraya satışa çıkardığı, 4x4 çekişli ve ön kısmında 1,5 tonluk vinç taşıyabilen ATV modelinin dikkat çektiğini kaydeden Acar, "Çekici takıldığında tekne bile çekebilen bu araç, özellikle kırsal bölgelerde yoğun talep görüyor" dedi.

Uzun yıllardır motosiklet tutkunu olan Abdullah Doğan ise geçen yıl 90.000 liraya aldığı Arora marka scooter'ı kullanıyor.

Doğan, "Ülkemiz şartlarında fiyat-performans dengesi göz önüne alındığında, şu anda alınabilecek en mantıklı araçların Çinli modeller olduğu açık" dedi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, Çinli otomobil markaları 2025'in ocak-temmuz döneminde Türkiye pazarında güçlü bir yükseliş kaydetti. Bu dönemde BYD, 29.284 satışla öne çıkarken, Chery 17.634 adet araç sattı. MG ise 1.485 satışla onları takip etti. Aynı dönemde Türkiye'de toplam 715.695 araç satıldı.

Kaynak: Xinhua

Motosiklet, Teknoloji, Otomobil, Türkiye, Ekonomi

