Çin Otonom Araçlar için Güvenlik Standartları Duyurdu - Son Dakika
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Çin Otonom Araçlar için Güvenlik Standartları Duyurdu

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Çin, otonom sürüş teknolojileri için zorunlu güvenlik standartlarını 2027'de uygulamaya alacak.

Çin, 3. ve 4. seviye otonom sürüş teknolojilerinin yollarda kullanılmaya başlanmasından önce gelişmiş otonom araçlara yönelik ilk zorunlu ulusal güvenlik standartlarını duyurdu.

China Daily gazetesinin haberine göre, Çin Sanayi ve Enformasyon Teknolojisi Bakanlığı, akıllı bağlantılı araçların otomatik sürüş sistemlerine yönelik güvenlik gerekliliklerini düzenleyen yeni standardın 1 Temmuz 2027'de yürürlüğe gireceğini açıkladı.

İlk kez uygulamaya konulan düzenleme kapsamında otomobil üreticilerinin, araçların tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve kullanım sonrası işletimini kapsayan tüm yaşam döngüsü boyunca güvenlik yönetim sistemi oluşturması zorunlu olacak.

Üreticilerin, risk yönetim sistemi kurması, otonom sürüş işlevlerini devreye almadan önce simülasyon, kapalı pist ve gerçek yol testleri gerçekleştirmesi gerekecek.

Düzenleme, sürücülerin otomatik ve manuel sürüş arasında geçiş yaptığı durumlarda insan-makine etkileşimine ilişkin daha net güvenlik şartları da getirecek.

Buna göre, 3. seviye otonom araçlarda üreticilerin, gerektiğinde sürücünün kontrolü devralmaya hazır ve bunu yapabilecek durumda olup olmadığını izleyebilen sistemler kullanması zorunlu olacak.

Şirketler, kullanıcıları araçların otomasyon seviyesi, çalışma sınırları, kullanım kısıtlamaları ve kullanıcı sorumlulukları hakkında kılavuzlar, internet siteleri ve araç içi ekranlar aracılığıyla bilgilendirecek.

Çin'in otonom sürüş standartlarında tamamen manuel olan 0 ile tamamen otomatik 5 arasında 6 seviye tanımlanıyor.

Seviye 1 ve 2 kısmi otomasyon, seviye 3 sürücülü olmakla birlikte otonom sürüş unsurları içeren koşullu otomasyon ve seviye 4 sürücüsüz olmakla birlikte pilotun da müdahale edebildiği yüksek otomasyon seviyesini tanımlıyor.

Çin, 2025'te, kamuya ait otomotiv şirketlerince geliştirilen iki otomobil modeline daha, şehir trafiğinde sürücünün koltuğunda bulunmasının şart koşulduğu 3. seviye otonom sürüş onayı vermişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Otonom Araçlar için Güvenlik Standartları Duyurdu - Son Dakika

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