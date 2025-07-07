Çin-Pakistan İlişkisi Üçüncü Tarafa Yönelik Değil

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ile aralarındaki ilişkinin "geleneksel dost komşuluğa" dayandığını vurgulayarak, savunma ve güvenlik işbirliğinin "üçüncü bir tarafa yönelik" olmadığını belirtti.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, basın toplantısında, ülkesinin Pakistan ile ilişkisine dair değerlendirmelerde bulundu.

Mao, Çin ve Pakistan'ın "geleneksel dost komşular" olduğunu ifade ederek, savunma ve güvenlik işbirliğinin iki ülke arasındaki "normal işbirliğinin bir parçası" sayıldığını ve "üçüncü bir tarafa yönelik olmadığını" dile getirdi.

Hindistan ve Pakistan'ın, "değişmez komşular" olduğunu kaydeden Mao, her ikisinin de Çin'in önemli komşuları sayıldığını vurguladı.

Sözcü Mao, "Hindistan ve Pakistan'ın diyalog ve istişare yoluyla farklılıklarını uygun şekilde ele alma ve temel çözümler arama çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz ve destekliyoruz. Çin de bu amaçla yapıcı bir rol oynamaya devam etmeye hazırdır." dedi.

Çin ve Hindistan ilişkilerinin gerçekten de "iyileşme ve gelişme açısından" kritik bir aşamada olduğunu aktaran Mao, "Çin-Hindistan ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemeye devam etmesi için Hindistan tarafıyla işbirliği yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Mao, Çin ve Pakistan arasındaki "dostluğun" herhangi bir üçüncü tarafa yönelik olmadığını vurgulayarak, ülkesinin hem Hindistan'ı hem de İslamabad yönetimini, diyalog ve istişareler yoluyla farklılıkları uygun bir şekilde çözmeye ve bölgesel barış ve istikrarı ortaklaşa korumaya teşvik ettiğini kaydetti.