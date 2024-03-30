Çin, Parçalanma Nötron Kaynağı\'nı güncellemeye başladı

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SHENZHEN, 30 Mart (Xinhua) -- Çin, bilimsel ve teknolojik inovasyonu desteklemek üzere mikroskobik dünyanın yapısını incelemeye yönelik büyük bir bilimsel tesis olan ve "süper mikroskop" olarak da adlandırılan Parçalanma (Spallation) Nötron Kaynağı'nı güncellemeye başladı.

Ülkede bilimsel araştırma amaçlı en yoğun atımlı nötron ışınları sağlayan ilk araştırma tesisi olan Çin Parçalanma Nötron Kaynağı'nın (CSNS) ikinci aşamasının inşasına Cumartesi günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Dongguan kentinde başlandı.

CSNS ikinci aşama projesi, 11 yeni nötron cihazı, deney terminalleri ve kullanıcı laboratuvarlarının kurulmasını içeriyor. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Yüksek Enerji Fizik Enstitüsü'nün başkan yardımcısı ve projenin genel direktörü olan Wang Sheng, proje sonrasında tesisin kilit önemdeki performans göstergelerinden biri olan kaynağın proton ışın gücünün, 100 kilovattan 500 kilovata çıkmasının beklendiğini söyledi.

Wang, CSNS ikinci aşamasının inşasının beş yıl dokuz ay sürmesinin beklendiğini kaydetti.

Wang, "İkinci aşama, tamamlandıktan sonra aynı sürede daha fazla nötron üreterek deney süresinin kısalmasını ve deney çözünürlüğünün artmasını sağlayacak. Böylelikle daha küçük örneklerin ölçülmesi ve daha hızlı dinamik süreçlerin incelenmesi mümkün olacak" dedi.

Wang, ikinci aşamanın tamamlanmasıyla CSNS'nin uygulama kapsam ve kabiliyetlerinin büyük oranda artacağını ve deney sayısında görülecek büyük artışla birlikte en yeni bilimsel araştırma ve ekonomik kalkınmanın gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.