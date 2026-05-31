Çin PMI Mayıs\'ta Artış Gösterdi

31.05.2026 13:04
Çin'in imalat dışı PMI'sı Mayıs'ta 0,7 puan artarak %50,1 oldu, hizmet sektörü iyimserlik sergiliyor.

BEİJİNG, 31 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in imalat dışı satın alma yöneticileri endeksi (PMI) mayısta bir önceki aya göre 0,7 yüzde puan artışla yüzde 50,1 olarak gerçekleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu ve Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'nun pazar günü açıkladığı verilere göre, mayıs ayında hizmet sektöründeki iş faaliyetlerine ilişkin alt endeks bir önceki aya göre 0,7 yüzde puan artarak yüzde 50,3'e yükseldi.

Hava yolu taşımacılığı ve gayrimenkul sektörlerinde piyasa faaliyetleri mayısta durgun seyrederken, demiryolu taşımacılığı, telekomünikasyon, yayıncılık ve uydu iletim hizmetleri ile sigorta sektörü, genel iş hacminde hızlı bir genişlemeyle yüksek refah bölgesinde kalmaya devam etti.

Hizmet sektörünün iş beklentileri endeksinin yüzde 55,4 olarak gerçekleşmesi, olumlu piyasa gelişmelerine yönelik güçlenen bir görünüm ortaya koydu.

İnşaat sektöründeki iş faaliyeti alt endeksi mayısta 0,8 yüzde puan artarak yüzde 48,8'e yükselirken, iş beklentisi endeksi 1 yüzde puan artışla yüzde 51,5'e ulaştı.

Çin'in imalat sektörü PMI endeksi ise mayısta yüzde 50 olarak gerçekleşirken, bileşik PMI üretim endeksi ise yüzde 50,1'den yüzde 50,5'e yükseldi.

Kaynak: Xinhua

