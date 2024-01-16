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Çin Polisi Kar Altındaki Saman Balyalarını Çıkardı - Son Dakika
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Çin Polisi Kar Altındaki Saman Balyalarını Çıkardı

Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Altay kentinin polis birimi, çiftçilere yardım ederek kar altında kalan 512 balya samanı çıkardı. Kar kalınlığının 1,6 metreye ulaştığı bölgede, yerel polis ve hükümet çalışanları samanları güvenli bir yere taşıdı.

Çin Polisi Kar Altındaki Saman Balyalarını Çıkardı
16.01.2024 - 19:06,
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1. Kar altındaki saman balyalarının çıkarılmasına yardımcı olan polislerin çeşitli görüntüleri

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde yer alan Altay kentinin yerel polis birimi, 512 balya samanın kar altından çıkarılmasında çiftçilere yardım etti.

1,6 metreye kadar ulaşan kar kalınlığı, çobanların hayvanları beslemek için stokladığı saman balyalarını kar altında bıraktı.

Yerel polis ve hükümet çalışanları ise çobanların imdadına yetişti.

Toplamda 512 balya saman, kar altından çıkarılarak güvenli bir yere taşındı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Altay kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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