Çin Raporuna Göre ABD'de Evsizlik Oranı Son 16 Yılın En Yükseği - Son Dakika
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Çin Raporuna Göre ABD'de Evsizlik Oranı Son 16 Yılın En Yükseği

Çin Raporuna Göre ABD\'de Evsizlik Oranı Son 16 Yılın En Yükseği

Çin'in yayımladığı 2023 ABD'de İnsan Hakları İhlalleri Raporu'na göre, ABD'de evsizlerin sayısı son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD'deki evsizlerin sayısı 650.000'i aşarak, kayıtların tutulmaya başlandığı 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi. Evsizlerin yüzde 40'ı korunaksız şekilde sokaklarda, metruk binalarda ya da insan yaşamına elverişsiz başka mekanlarda yaşıyor. Raporda, evsizlerin hayatta kalma mücadelesi verdiği ve adli hüküm riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Ayrıca, raporda ABD'de zenginler ile yoksullar arasındaki uçurumun büyüdüğü ve giderek kötüleşen sorunlara dikkat çekildi.

29.05.2024 15:52
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BEİJİNG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yayımladığı 2023 ABD'de İnsan Hakları İhlalleri Raporu'na göre, ABD'de evsizlerin sayısı son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından Çarşamba günü yayımlanan raporda, ABD Konut ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı tarafından 15 Aralık 2023 tarihinde açıklanan verilere göre ABD'deki evsizlerin sayısının 650.000'i aşarak, kayıtların tutulmaya başlandığı 2007'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Raporda, evsizlerin yüzde 40'ının korunaksız şekilde sokaklarda, metruk binalarda ya da insan yaşamına elverişsiz başka mekanlarda yaşadığı kaydedildi.

Raporda, "Evsiz insanlar sadece hayatta kalma mücadelesi vermekle kalmıyor, aynı zamanda giderek artan bir adli hüküm riskiyle de uğraşıyor" denildi.

ABD'de zenginler ile yoksullar arasındaki uçurumun giderek büyüdüğüne dikkat çeken raporda, "çalışan yoksullar", gıda kıtlığı, artan intihar oranları, uyuşturucu ve madde bağımlılığı gibi giderek kötüleşen sorunlara da dikkat çekildi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Raporuna Göre ABD'de Evsizlik Oranı Son 16 Yılın En Yükseği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Raporuna Göre ABD'de Evsizlik Oranı Son 16 Yılın En Yükseği - Son Dakika
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