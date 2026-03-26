Çin, Robotik ve Yeşil Enerjide Küresel Lider Oluyor

26.03.2026 19:07
Jack Perry, Çin'in teknolojik ilerlemesiyle küresel değerde üst sıralara çıktığını belirtti.

BOAO, 26 Mart (Xinhua) -- Çin ile İngiltere arasında ticari ve kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 48 İngiliz iş insanının bir araya gelmesiyle kurulan 48 Grup'un Başkanı Jack Perry, Çin'in robotik ve yeşil enerji alanlarında küresel lider haline geldiğini belirterek, birbiriyle bağlantılı bu sektörlerin geleceğin ekonomisinin temel taşları olduğunu söyledi.

Perry, Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde düzenlenen Boao Asya Forumu Yıllık Konferansı kapsamında Xinhua'ya verdiği röportajda, Çin'in son yıllarda teknolojik ve yenilikçi gelişimini büyük bir hızla sürdürdüğünü ifade etti.

Perry, Çin'in yüksek kaliteli kalkınma stratejisi ile yeni kalite üretici güçlerinin üst düzey imalatı hedeflediğini, bunun teknoloji destekli büyümeyi teşvik ettiğini ve Çin imalatını küresel değer zincirlerinde üst basamaklara taşıdığını belirtti.

Geçmişte yüksek teknoloji sektörlerine geç giriş yapmış bir ülke konumundaki Çin'in, bugün ise küresel lider olarak öne çıktığına dikkat çeken Perry, ülkenin kayda değer ilerleme kaydettiğini ve küresel inovasyon ortamını yeniden şekillendirdiğini söyledi.

Çin'deki büyük teknolojik ilerlemenin, ülkenin uzun vadeli istikrarını ve büyüme potansiyelini gören küresel yatırımcıları cezbettiğini belirten Perry, "Çin, birçok sektörde art arda dünya standartlarında kapasite geliştirdi. Çin anakarası, nesiller boyu sürecek servet inşasını hedefleyenler için uzun vadeli yatırımlar açısından önemli bir adres olmaya devam ediyor" dedi.

Çin'in dışa açılımında yeni bir aşamaya geçildiğine işaret eden Perry, sürecin artık yalnızca Çinli markaların küresel pazara açılmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda küresel markaların Çin'de geliştirilip piyasaya sürülmesinin de önem kazandığını belirtti.

"Çin malı" kavramının "Çin'de üretildi, Çin'de geliştirildi, Çin tarafından satıldı" şekline dönüşüme uğradığını kaydeden Perry, bunun ülkenin nihai pazarlar ve küresel tedarik zincirleri üzerindeki kontrolünü daha da artırmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Yapay zeka alanındaki düzenlemelerin yüksek teknoloji sektörleri açısından önemine dikkat çeken Perry, Çin'in önerdiği Küresel Yapay Zeka Yönetişimi İnisiyatifi'ne güçlü destek verdiklerini dile getirdi.

Perry, yapay zeka teknolojisinin sınırları aştığı günümüzde veri, gizlilik, dijital varlıklar ve finansal uygulamalar gibi alanların son derece hassas olmaya devam ettiğini vurguladı.

Dünyanın yapay zekaya ilişkin kuralları oluşturmak üzere birlikte çalışması gerektiğini belirten Perry, kötüye kullanımı, suçu ve düzensiz gelişimi önlemede diyalog ve ortak ilkelerin temel önemde olduğunu ifade etti.

Asya'nın giderek daha merkezi bir konuma geldiğine dikkat çeken ve kıtayı dünya ekonomisinin itici gücü olarak nitelendiren Perry, coğrafi avantajları, sanayi kümeleri ve dinamik piyasalarıyla Asya'nın küresel ilgi ve yatırım çektiğini ifade etti.

Perry, Asya ülkelerinin ekonomik bağlarını güçlendirmesi, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) ortaya koyduğu entegrasyonu örnek alması, ticaret engellerini azaltması ve korumacılık ile gümrük vergisi artışlarının etkisini hafifletmede Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) gibi mekanizmalardan yararlanmasının önemine dikkat çekti.

"Belirsizliklerin hüküm sürdüğü bir dünyada hiçbir ülke tek başına başarılı olamaz. Bölgesel ve çok taraflı işbirliğinin yeri doldurulamaz" diyen Perry, çok taraflılığın kararlı savunucularından olan Çin'in küresel ekonomiye istikrar ve güven sağladığını vurguladı.

Çin'in kapılarını her daim açık tuttuğunu ve ortak büyümeyi desteklediğini belirten Perry, büyük ülkeler arasında sürtüşmeler yaşanabileceğini ancak ekonomik döngülerin evrileceğini ve nihayetinde işbirliğinin galip geleceğini söyledi.

Geleceğe ilişkin olarak Çin'in kalkınması ve uluslararası işbirliği konusunda iyimser olduğunu ifade eden Perry, "Çin'in inovasyon ve açıklık politikaları, geleceğin sektörlerine öncülük etmeye devam edecek. Uluslararası toplum, jeopolitik gerilimleri ancak sıfır toplam zihniyetini reddedip diyaloğu güçlendirerek ve birlikte çalışarak aşabilir. Bu şekilde daha adil, kapsayıcı ve istikrarlı bir küresel ekonomik düzen inşa edilebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

