Çin-Rusya Anlaşması'nın 25. Yılı Kutlandı

Rusya ve Çin'in Ankara büyükelçilikleri, başkentte düzenledikleri etkinlikte Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın 25'inci yılını kutladı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Sergey Verşinin, Çin'in Ankara Büyükelçisi Ciang Şüebin ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in yanı sıra diplomatlar, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Verşinin burada yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski Çin Devlet Başkanı Ciang Zemin'in 2001'de Moskova'da "Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması"nı imzaladığını hatırlattı.

"Rusya ve Çin'i yalnızca ortak tarih ve coğrafyanın değil, aynı zamanda yüzyıllara dayanan geleneklerin, ortak çıkarların ve çok çeşitli uluslararası ve bölgesel meselelere yönelik benzer yaklaşımların da birbirine bağladığını belirterek söze başlayayım." diyen Verşinin, iki ülkenin uluslararası arenada yakın işbirliği ve koordinasyonu sürdürmesinin önemini vurguladı.

"Günümüzde ortak Avrasya kıtamızda istikrarı sağlamaya odaklı yeni bir çok kutuplu dünya düzeni inşa ediyoruz." diyen Verşinin, Rusya ve Çin'in Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), BRICS, G20 ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliğindeki (ASEAN) etkili işbirliğinin küresel boyutta önem arz ettiğini dile getirdi.

Uzun yıllardır işbirliği halinde oldukları Türkiye'nin bölgede etkili bir ara bulucu haline geldiğini belirten Verşinin, yapıcı etkileşimi sürdürmeye ve geliştirmeye kararlı olduklarının altını çizdi.

Çok taraflılık ve küresel istikrar vurgusu

Büyükelçi Ciang da bu yıl Çin-Rusya İyi Komşuluk, Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın uzatıldığını hatırlatarak, "Bu Anlaşma, Çin ile Rusya arasındaki etkileşim geleneğini sürdürmekte ve uluslararası hukukun ilke ve normlarını esas almaktadır. Anlaşma, halklarımız arasındaki iyi komşuluk ilişkilerini ve kalıcı dostluk arzularını yansıtmaktadır. Aynı zamanda, tüm insanlığın ortak değerleriyle de örtüşmektedir." dedi.

İki ülke liderlerinin sık sık bir araya geldiğine ve işbirliğinin derinleştirildiğine işaret eden Ciang, karşılıklı fayda anlayışı temelinde enerji, bağlantısallık, sanayi, kültür, bilim ve spor alanlarında işbirliğini güçlendirdiklerini dile getirdi.

Ciang, dünyanın "orman kanunlarına" dönme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunarak, "Çin-Rusya stratejik eşgüdümünün; küresel stratejik istikrarın korunması, çok taraflılığın savunulması ve uluslararası düzenin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıdığı kanıtlanmıştır." diye konuştu.

Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde daha büyük rol oynadığına dikkati çeken Ciang, dünya barışı, istikrar ve medeniyetin ilerleyişi konularında Çin, Rusya ve Türkiye'nin ortak hedefleri paylaştığını kaydetti.

Konuşmaların ardından akademisyenlerin katılımıyla panel düzenlendi.