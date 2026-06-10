Çin-Rusya Eğitim İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Çin-Rusya Eğitim İşbirliği Güçleniyor

Çin-Rusya Eğitim İşbirliği Güçleniyor
10.06.2026 16:41
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Çin-Rusya Dostluk Komitesi toplantısında eğitim işbirliği ve dil etkileşimi vurgulandı.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin- Rusya Dostluk, Barış ve Kalkınma Komitesi'nin Çin tarafının başkanlığını yürüten Li Hongzhong, komitenin Rusya tarafının başkanlığını yürüten Boris Titov ile birlikte, başkent Beijing'deki Çin Renmin Üniversitesi'nde düzenlenen Çin-Rusya dostane dil diyaloğu toplantısının açılış törenine katıldı. İki yetkili, bir görüşme de gerçekleştirdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı olan Li salı günkü görüşmede, Çin ile Rusya arasındaki eğitim işbirliğinin büyük ve umut vadeden fırsatlar barındırdığını söyledi.

Li, iki halk arasındaki etkileşimlerde önemli bir kanal işlevi gören komitenin, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçireceğini belirtti. Li, komitenin bu çerçevede Çin-Rusya Eğitim Yılları girişimini fırsat olarak değerlendirip dil ve kültürün bağ kurmadaki rolünden faydalanarak, etkileşim ve karşılıklı öğrenmeyi artırması, tatbiki işbirliğini derinleştirmesi, Çin-Rusya dostluğunu daha da güçlendirmesi ve Çin-Rusya ilişkilerinin içeriğini zenginleştirmesi gerektiğini ifade etti.

Titov ise yeni dönemde Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının, tarihteki en iyi döneminde bulunduğunu dile getirdi. Titov, dil ve kültür etkileşiminin, iki ülke arasındaki dostluğun derinleştirilmesine ve tatbiki işbirliğinin artırılmasına katkıda bulunduğunu ve iki taraftan daha fazla öğrencinin birbirlerinin dilini öğrendiğini belirtti. Titov, eğitim, dil, yerel yönetişim, ekonomi, ticaret ve yapay zeka gibi alanlarda işbirliğini teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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