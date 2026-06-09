Çin, Rusya ve Hindistan ile İşbirliğini Sürdürecek

BEİJİNG, 9 Haziran (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Rusya ve Hindistan ile iletişimi sürdürerek üç ülke arasındaki işbirliğini ilerletmeye istekli olduklarını söyledi.

Lin pazartesi günkü basın toplantısında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta Rusya, Hindistan ve Çin ilişkilerine dair yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Sözcü, "Çin, Rusya ve Hindistan gelişmekte olan ekonomilerdir. İyi ilişkilerin sürdürülmesi üç ülkenin çıkarlarına hizmet etmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgesel ve küresel barış, güvenlik, istikrar ve refaha da katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.