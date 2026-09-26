Çin Sahil Güvenliği Filipinler'i Ren'ai Jiao'da eylemlerine son vermeye çağırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Sahil Güvenliği Filipinler'i Ren'ai Jiao'da eylemlerine son vermeye çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin Sahil Güvenliği Filipinler\'i Ren\'ai Jiao\'da eylemlerine son vermeye çağırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Filipinler'e provokatif eylemlere son verme çağrısı yaptı. Jiang, Filipinler'in Ren'ai Jiao'daki yasadışı karaya oturtulmuş gemisine ikmal gönderdiğini, Çin Sahil Güvenliği'nin gemiyi uyardığını ve önlemlerin yasal olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 26 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Jiang Lue, Filipinler'e tüm provokatif ve sorun çıkarıcı eylemlerine derhal son verme çağrısında bulunarak, Çin Sahil Güvenliği'nin ülkenin toprak egemenliğini, denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyacağı uyarısında bulundu.

Jiang cuma günkü basın toplantısında, Filipinler'in sözünde durmadığını ve Çin'in ikna çabalarına rağmen tavrını değiştirmeyerek perşembe günü Güney Çin Denizi'ndeki Ren'ai Jiao'da yasadışı şekilde karaya oturtulmuş Filipinler'e ait gemiye malzeme teslim etmek üzere bir gemi gönderdiğini söyledi.

Çin Sahil Güvenliği'nin Filipinler'e ait ikmal gemisini bölgede izlediğini ve hoparlörle uyarılarda bulunduğunu belirten sözcü, alınan önlemlerin tamamen yasalara uygun olduğunu kaydetti.

Sözcü, Filipinler tarafının provokatif eylemlerde bulunup konuyu abartılı biçimde gündeme getirerek Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Kuralları Deklarasyonu'nu ciddi şekilde ihlal ettiğini ve bölgesel barış ve istikrarı ciddi şekilde zedelediğini vurguladı.

Jiang, Ren'ai Jiao ve çevresindeki sular da dahil olmak üzere Nansha Adaları'nda yasalara uygun şekilde haklarını korumak üzere kolluk operasyonlarına devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiDenizcilikFilipinlerGüvenlikPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serdal Adalı’dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor Serdal Adalı'dan yayın ihalesi uyarısı: Kulüpler 10 yıl önceki rakamları bekliyor
Abdurrezzak’ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek Abdurrezzak'ın ölümüne neden olan hemşireler içerde çürüyecek
Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu Her birinin zararı 15 milyon lira Sağlık çalışanlarının 10 yıllık birikimi buhar oldu! Her birinin zararı 15 milyon lira
Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar İki şüpheli İstanbul’da yakalandı Sahte polis ve savcı tuzağıyla 5,5 milyon TL dolandırdılar! İki şüpheli İstanbul'da yakalandı
ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı ABD askerleri dizlerinin üzerine çöktüğü görüntü büyük tartışma yarattı
WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak WhatsApp duyurdu: 1 Ekim’den itibaren mesaj başına ücret alınacak
Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın Türk temsilci resti çekti, İsraillinin verdiği tepkiye bakın
Güllü’nün ölümünün üzerinden 1 yıl geçti Gözler şimdi kızının yargılanacağı davada Güllü'nün ölümünün üzerinden 1 yıl geçti! Gözler şimdi kızının yargılanacağı davada
10:20
Tutmasalar vuracaktı Lukaku’nun delirdiği anlar
Tutmasalar vuracaktı! Lukaku'nun delirdiği anlar
10:07
Fenerbahçe’den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama İşte cezanın nedeni
Fenerbahçe'den transfer yasağıyla ilgili ilk açıklama! İşte cezanın nedeni
10:02
Bahçeli araya girdi Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
Bahçeli araya girdi! Sarallar ve Şahinler barışıyor iddiası
09:54
Maçın önüne geçen görüntü Kerem ile Yunus yan yana
Maçın önüne geçen görüntü! Kerem ile Yunus yan yana
09:05
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51’e yükseldi
Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı, toplam sayı 51'e yükseldi
09:04
Fransa yenilgisi Arda Güler’i yıktı Maç sonu hedefi açıkladı
Fransa yenilgisi Arda Güler'i yıktı! Maç sonu hedefi açıkladı
08:53
Almanya’yı karıştıran Türk kadın 5,9 milyon euroluk servete el konuldu
Almanya’yı karıştıran Türk kadın! 5,9 milyon euroluk servete el konuldu
08:28
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi Mbappe kampı terk ediyor
Fransa kazandı, Zidane kötü haberi verdi! Mbappe kampı terk ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2026 10:26:45. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Sahil Güvenliği Filipinler'i Ren'ai Jiao'da eylemlerine son vermeye çağırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei