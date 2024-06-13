HAİKOU, 13 Haziran (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenlik gemisi Huayang, Çin'in Ren'ai Jiao resifi sularındaki devriye görevini tamamladıktan sonra Mayıs ayında ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentine döndü.
Kolluk kuvvetleri söz konusu devriye turunda yüksek sıcaklık, yüksek nem ve yüksek tuzluluk ortamında haftalarca aralıksız görev yaparak Çin karasularını kararlılıkla korudu.
Son Dakika › Güncel › Çin Sahil Güvenlik Gemisi Huayang, Ren'ai Jiao Resifi'ndeki Devriye Görevini Tamamladı - Son Dakika
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