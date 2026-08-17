Çin Sanayi Üretiminde Yüzde 5,3 Büyüme - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin Sanayi Üretiminde Yüzde 5,3 Büyüme

Çin Sanayi Üretiminde Yüzde 5,3 Büyüme
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de katma değerli sanayi üretimi, yılın ilk yedi ayında yüzde 5,3 arttı; yüksek teknoloji ön planda.

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de katma değerli sanayi üretimi yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı veriler sektör bazında incelendiğinde, katma değerli üretim, madencilik sektöründe yüzde 2,5, imalat sektöründe ise yüzde 5,6 artış kaydetti. Verilere göre elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretimi ve tedariki sektörlerinin katma değerli üretimi de yüzde 5,4 yükseldi.

Ekipman imalatı sektörünün katma değerli üretimi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak genel sanayi üretimi büyüme oranını 4,4 yüzde puan geride bırakırken, yüksek teknolojili imalat sektörünün katma değerli üretimi ise yüzde 13,8 artış göstererek, genel sanayi üretimi büyüme oranını 8,5 yüzde puan aştı.

Mülkiyet yapısına bakıldığında, sermayesinin tamamı ya da bir bölümü devlete ait işletmelerin katma değerli üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9, özel işletmelerin katma değerli üretimi ise yüzde 4,5 arttı.

Ürünler açısından ise üç boyutlu baskı ekipmanlarının üretimi yüzde 52,3, lityum-iyon bataryaların üretimi yüzde 40,2, endüstriyel robotların üretimi de yüzde 28,5 artış gösterdi.

Verilere göre, sadece temmuz ayındaki sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5, önceki aya göre ise yüzde 0,11 arttı.

Öte yandan Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi geçen ay 49,2 olarak gerçekleşmişti.

Çin'de belirli büyüklüğün üzerindeki sanayi şirketlerinin toplam karı, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artışla 3,948 trilyon yuana (yaklaşık 581,67 milyar ABD doları) ulaştı.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,95 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Büroda görevli istatistikçi Sun Xiao, ocak-temmuz döneminde, yüksek teknolojili imalat ve dijital ürün imalatı gibi yükselen sektörlerin, sanayi üretimindeki büyümenin yaklaşık yüzde 50'sini karşıladığını belirtti. Sun, bu oranın yılın ilk altı ayına kıyasla yaklaşık 3 yüzde puan artış anlamına geldiğini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Üretim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Sanayi Üretiminde Yüzde 5,3 Büyüme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu Karadeniz'de balık bolluğu: Oltasını kapan deniz kenarına koştu, kovalar doldu
Şile’de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp Şile'de Denizde Boğulma Tehlikesi: 4 Kişi Kurtarıldı, 1 Kayıp
Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu Eşini bıçakladıktan sonra canlı yayın açıp intihar girişiminde bulundu
Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı Türk savaş uçakları havalandı, NATO hava sahasında bir ilk yaşandı
İran’dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül İran'dan ABD askerlerini öldüren veya yakalayana 30 bin dolar ödül
Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı Netanyahu seçim afişinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef aldı

17:50
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
Dev banka, altın yatırımcısının beklediği haberi verdi
17:48
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
Alihan Kuriş “Aylık gelirim 380 bin TL” dedi, mal varlığını saya saya bitiremedi
17:17
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku
16:23
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
Arıcılık yapan kadının görüntüleri şaşırttı
15:31
Tarık Mengüç’ün patoloji sonucu belli oldu
Tarık Mengüç'ün patoloji sonucu belli oldu
15:10
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Trump’tan Umman’a açık tehdit: Önümüze çıkarlarsa fena halde bombalarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 20:48:05. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Sanayi Üretiminde Yüzde 5,3 Büyüme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.