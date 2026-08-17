Çin Sanayi Üretiminde Yüzde 5,3 Büyüme

BEİJİNG, 17 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de katma değerli sanayi üretimi yılın ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı veriler sektör bazında incelendiğinde, katma değerli üretim, madencilik sektöründe yüzde 2,5, imalat sektöründe ise yüzde 5,6 artış kaydetti. Verilere göre elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretimi ve tedariki sektörlerinin katma değerli üretimi de yüzde 5,4 yükseldi.

Ekipman imalatı sektörünün katma değerli üretimi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,7 artarak genel sanayi üretimi büyüme oranını 4,4 yüzde puan geride bırakırken, yüksek teknolojili imalat sektörünün katma değerli üretimi ise yüzde 13,8 artış göstererek, genel sanayi üretimi büyüme oranını 8,5 yüzde puan aştı.

Mülkiyet yapısına bakıldığında, sermayesinin tamamı ya da bir bölümü devlete ait işletmelerin katma değerli üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9, özel işletmelerin katma değerli üretimi ise yüzde 4,5 arttı.

Ürünler açısından ise üç boyutlu baskı ekipmanlarının üretimi yüzde 52,3, lityum-iyon bataryaların üretimi yüzde 40,2, endüstriyel robotların üretimi de yüzde 28,5 artış gösterdi.

Verilere göre, sadece temmuz ayındaki sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5, önceki aya göre ise yüzde 0,11 arttı.

Öte yandan Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi geçen ay 49,2 olarak gerçekleşmişti.

Çin'de belirli büyüklüğün üzerindeki sanayi şirketlerinin toplam karı, ocak-haziran döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,7 artışla 3,948 trilyon yuana (yaklaşık 581,67 milyar ABD doları) ulaştı.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,95 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Büroda görevli istatistikçi Sun Xiao, ocak-temmuz döneminde, yüksek teknolojili imalat ve dijital ürün imalatı gibi yükselen sektörlerin, sanayi üretimindeki büyümenin yaklaşık yüzde 50'sini karşıladığını belirtti. Sun, bu oranın yılın ilk altı ayına kıyasla yaklaşık 3 yüzde puan artış anlamına geldiğini ifade etti.