Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı akıllı imalat politikaları hazırlıyor - Son Dakika
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Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı akıllı imalat politikaları hazırlıyor

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Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı akıllı imalat politikaları hazırlıyor
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Çin, yapay zekayı imalat zincirinin tamamına entegre edecek yeni akıllı imalat politikaları hazırlıyor. Bakanlıkta baş mühendis Wang Weiming, önlemlerin maliyetleri düşürüp verimliliği artıracağını ve ülkede 13.000'den fazla ileri düzey akıllı fabrika bulunduğunu söyledi.

BEİJİNG, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin, yapay zeka ile imalat sektörünün entegrasyonunu derinleştirmek amacıyla yeni nesil akıllı imalata yönelik politikalar hazırlıyor.

Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nda baş mühendis olarak görev yapan Wang Weiming, salı günü düzenlenen basın toplantısında, alınacak önlemlerin yapay zekayı imalat zincirinin tamamına entegre etmeyi ve şirketlerin maliyetlerini düşürmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve farklı pazar taleplerini daha iyi karşılamalarına yardımcı olacak yeni imalat modelleri geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Bu kapsamda akıllı fabrikaların kurulması ve ekipmanların güncellenmesi için kademeli bir yaklaşım benimsenecek. Temel ve ileri düzey fabrikalarda dijital sistemler ve yapay zeka kullanımı yaygınlaştırılırken, en üst düzey tesislerde yeni nesil sistem mimarileri ve geleceğin imalat modelleri üzerinde çalışmalar yürütülecek.

Wang, daha akıllı takım tezgahları, robotlar, denetim ve kontrol ekipmanlarının yanı sıra sektöre özgü yapay zeka modelleri ve endüstriyel yapay zeka ajanlarına da destek sağlanacağını belirtti.

Wang, akıllı imalat konusunda yurt içindeki çabalarının yanı sıra uluslararası işbirliğini de genişletecek olan Çin'in, standart ve deneyimlerini paylaşmada BRICS gibi uluslararası mekanizmalardan yararlanarak ortaklarının akıllı fabrikalar kurmasına yardımcı olacağını vurguladı.

Söz konusu önlemlerin bugüne kadar elde edilen başarıları pekiştirip daha ileriye taşıyacağını belirten Wang, Çin'de halihazırda 13.000'den fazla ileri düzey akıllı fabrika kurulduğunu ve çelik, otomotiv ve ilaç dahil 20 sektörde 1.000'den fazla uygulama senaryosu geliştirildiğini kaydetti.

Kaynak: Xinhua
Çin Halk CumhuriyetiYapay ZekaTeknolojiEkonomiGüncelSon Dakika

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