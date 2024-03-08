Çin Savcılığı, Hukuka Dayalı İş Ortamı Yaratma ve Mali Suçlarla Mücadelede Kararlı

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BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Yüksek Halk Savcılığı'nın Cuma günü yayımladığı çalışma raporuna göre, ülkedeki savcılık makamları hukuka dayalı bir iş ortamı yaratma ve mali suçlarla mücadele etme konusunda kararlı davranmaya devam ediyor.

Rapor, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin ikinci oturumunda Yüksek Halk Savcılığı Başsavcısı Ying Yong tarafından sunuldu.

Rapora göre, Çin'in hukukun üstünlüğü ilkesiyle toplumsal beklentileri istikrara kavuşturma ve piyasa güvenini artırma çabalarının bir sonucu olarak, 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 20,4 artışla toplam 121.000 kişi piyasa ekonomisi düzenini sabote etmekten yargılandı.

Raporda, Çin'de çeşitli türlerdeki ticari kuruluşların eşit muamele gördüğü ve hepsinin yasalarca korunduğu vurgulandı.

Raporda ayrıca, geçen yıl 27.000 kişi hakkında mali dolandırıcılık ve mali idare düzenini bozma suçlarından dava açıldığı belirtildi. Bunlardan 18.000'i fon toplama dolandırıcılığı ve halktan yasadışı mevduat alma suçlarından yargılandı.

Rapora göre, Yüksek Halk Savcılığı 2024 yılı için çalışma planını özetlerken, finans sektörünün yüksek kaliteli gelişimine hizmet etmek için mali suçların üzerine gitme sözü verdi.