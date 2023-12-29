Çin Savunma Bakanı Li Şangfu\'nun Yerine Donanma Komutanı Amiral Dong Cün Atandı

Çin'de bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Donanma Komutanı Amiral Dong Cün atandı.

Xinhua Haber Ajansının haberine göre, Ulusal Halk Kongresi Merkez Komitesi, Donanma Komutanlığını bu ay devreden Amiral Dong'un ülkenin yeni Savunma Bakanı olduğunu bildirdi.

Çin Savunma Bakanı Li, bilinmeyen sebeple uzun süre kamuya açık etkinliklerde yer almamasının ardından 24 Ekim'de görevden alınmıştı. Li'nin yerine atama yapılmadığı için Savunma Bakanlığı makamı uzun süre boş kalmıştı.

Eski Bakan Li, en son 29 Ağustos'ta Pekin'de düzenlenen Çin-Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'nda kamuoyunun karşısına çıkmıştı.

Çinli Bakan'ın 7-8 Eylül'de katılması gereken Çin-Vietnam Yıllık Savunma İşbirliği Toplantısı, "sağlık sorunu" gerekçe gösterilerek iptal edilmişti.

Li, Çin ordusunun yönetim organı olan 7 kişilik Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) 15 Eylül'de yapılan toplantısına katılmayan tek üye olmuştu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çien, eylül sonunda düzenlenen aylık basın toplantısında konuyla ilgili sorulan soruya verdiği yanıtta, "durumdan haberdar olmadığını" ifade etmiş, Bakan Li'nin hala görevinin başında olup olmadığını yanıtlamaktan kaçınmıştı.

Eski Bakan, 1 Ekim'de Ulusal Gün resepsiyonuna da katılmamıştı.

"Yolsuzluk soruşturması" iddiası

ABD'nin Washington Post gazetesi, 15 Eylül'de yayımladığı haberde, "adı açıklanmayan ABD'li yetkililere" dayanarak Li hakkında "yolsuzluk soruşturması" başlatıldığını ve Bakan'ın görevden alındığını iddia etmişti.

Haberde, soruşturmanın askeri donanım tedarikindeki yolsuzlukla bağlantılı olduğu ileri sürülmüştü.

Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Donanım Geliştirme Dairesi, Li'nin ortadan kaybolmasından yaklaşık bir ay önce, temmuz ayı sonunda, askeri donanım tedarik ve ihale süreçlerinde "düzenleme ve disiplin ihlalleri" nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Li'nin daire başkanlığına atandığı 2017'den itibaren tespit edilen "uygunsuzluklarla" ilgili ihbar çağrısı yapmıştı.

Eski Savunma Bakanı Li, göreve gelmeden önce, 2017-2022 döneminde Merkezi Askeri Komisyona bağlı Donanım Geliştirme Dairesinin Başkanlığını yürütmüştü. Li, bu görevi yürütürken, Rusya'dan Su-35 savaş uçakları ile S-400 füze savunma sisteminin satın alınmasında rolü olduğu gerekçesiyle 2018'de ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın görevden alınmasının ardından geldi

Li'nin göz önünden çekilmesi, temmuzda eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın ortadan kaybolması ve görevden alınmasının ardından gelmişti.

Çin Gang da benzer şekilde yaklaşık 3 hafta ortadan kaybolmuş ve bu sürede önceden planlanan uluslararası toplantılara "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek katılmamış, sonunda 25 Temmuz'da herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alınmıştı.

Her iki eski bakanın da akıbeti belirsizliğini koruyor.

Yeni Bakan, ABD'nin yaptırım listesinde değil

Çin'de Deniz Kuvvetlerinden Savunma Bakanlığına atanan ilk isim olan Amiral Dong Cün, selefi Li'nin aksine ABD'nin yaptırım listesinde olan bir isim değil.

1978'de Dalian şehrindeki ÇHKO Deniz Akademisine giren Dong, mezuniyetinin ardından Çin donanmasının farklı birimlerinde görev aldı.

Dong, Kuzey Deniz Filosunda Kurmay Başkanı Yardımcısı, Doğu Deniz Filosunda ve Güney Cephe Komutanlığında Komutan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

Mart 2021'de Donanma Komutanı Yardımcılığına atanan Dong, Eylül 2021 ile Aralık 2023 arasında Donanma Komutanlığı yaptı.