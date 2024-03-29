Çin Savunma Bakanlığı, ABD'nin düşman icat eden uygulamasına karşı çıkıyor

Güncel

BEİJİNG, 29 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD'nin hiç yoktan düşman icat eden tehlikeli uygulamasına kesinlikle karşı olduklarını belirtti.

Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında ABD'nin son yıllarda askeri bütçesini sürekli ve kayda değer miktarda artırdığına işaret eden Wu, ABD'nin bu amaçla gerçekte var olmayan bir "Çin askeri tehdidi" uydurarak bunun reklamını yaptığını ifade etti.

Sözcü, "ABD'nin hiç yoktan düşman icat eden bu uygulaması stratejik açıdan çok tehlikeli. Çin buna kesinlikle karşı çıkıyor" dedi.