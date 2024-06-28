Çin Savunma Bakanlığı: Çin'in Ren'ai Jiao'daki önlemleri meşru ve profesyonel - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı: Çin'in Ren'ai Jiao'daki önlemleri meşru ve profesyonel

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Ren'ai Jiao resifi yakınlarında aldıkları kolluk önlemlerinin meşru ve profesyonel olduğunu belirtti. Wu, Filipinler'in ihlal ve provokasyonlarına karşı aldıkları önlemlerin uluslararası hukuka uygun olduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD'nin Filipinler'in bu eylemlerini desteklemesinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu ifade etti.

28.06.2024 12:18
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BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Filipinler'in ihlal ve provokasyonları karşısında Çin'in Ren'ai Jiao resifi yakınlarında aldığı kolluk önlemlerinin meşru ve profesyonel olduğunu söyledi.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Ren'ai Jiao resifi yakınlarında kısa süre önce meydana gelen bir olaya ve bazı ABD'li yetkililerin açıklamalarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken söz konusu açıklamayı yaptı.

Wu, Ren'ai Jiao resifi de dahil olmak üzere Nansha Qundao adalarının doğal olarak Çin toprağı olduğu gerçeğinin tam anlamıyla tarihi ve hukuki zemine dayandığını söyledi.

Filipinler tarafının yasadışı şekilde karaya oturtulan savaş gemisine inşaat malzemeleri, silah ve mühimmat sevk etmek amacıyla Ren'ai Jiao resifine bitişik sulara pek çok kez gemi göndererek verdiği sözleri çiğnediğini kaydeden Wu, bunun ise doğrudan durumu tırmandırdığını vurguladı.

Bilhassa, Filipinler tarafının 17 Haziran'da kasıtlı ve tehlikeli biçimde Çin Sahil Güvenliği gemilerine çarpıp Çinli personele taş attığını belirten Wu, söz konusu davranışların uluslararası hukuku ihlal ettiğini, iki tarafın mürettebat ve gemilerini tehlikeye attığını ve bölgesel barış ve istikrarı baltaladığını ifade etti.

Ren'ai Jiao meselesinin ABD ile hiçbir ilgisinin olmadığını vurgulayan sözcü, ABD'nin, Filipinler tarafının bu ihlal ve provokasyon eylemlerini teşvik edip desteklemesinin ise son derece tehlikeli ve aşırı derecede sorumsuzca olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanlığı: Çin'in Ren'ai Jiao'daki önlemleri meşru ve profesyonel - Son Dakika
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