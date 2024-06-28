Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve Batılı Ülkelerin Ukrayna Krizi Suçlamalarına Karşı Çıktı - Son Dakika
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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve Batılı Ülkelerin Ukrayna Krizi Suçlamalarına Karşı Çıktı

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD ve diğer Batılı ülkelerin Ukrayna krizi konusunda suçu başkalarına atmalarına karşı çıktı. Wu, Rusya'nın ithal ettiği silah bileşenlerinin ve çift kullanımlı malların büyük bir kısmının ABD ve diğer Batılı ülkelerden geldiğine dikkat çekti. Çin'in Rusya dahil tüm ülkelerle eşitlik ve karşılıklı fayda ilkeleri temelinde normal ekonomik ve ticari ilişkiler yürüttüğünü belirten Wu, asılsız suçlamaları reddettiklerini ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünde yapıcı bir rol oynamaya devam edeceklerini vurguladı.

28.06.2024 11:58
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BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, ABD ve birtakım diğer Batılı ülkelerin Ukrayna krizi konusunda suçu başkalarına atmalarına şiddetle karşı çıktı.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, G7 Liderler Bildirisi ile ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Sözcü, verilere göre Rusya'nın ithal ettiği silah bileşenleri ve çift kullanımlı malların yüzde 60'ından fazlasının ABD ve diğer Batılı ülkelerden geldiğine işaret etti.

Wu, bir yandan Rusya ile ticareti sürdürürken diğer yandan da Çin ile Rusya arasındaki normal işbirliğine müdahale edip zarar vermenin son derece ikiyüzlü bir davranış olduğunu ifade etti.

Sözcü, "ABD ve diğer Batılı ülkeler Ukrayna krizindeki rolleri üzerine düşünmek yerine defalarca kez suçu Çin'in üzerine attı. Buna kesinlikle karşıyız" dedi.

Wu, Çin'in Rusya dahil tüm ülkelerle eşitlik ve karşılıklı fayda ilkeleri temelinde normal ekonomik ve ticari etkileşimler yürüttüğünü, ancak çatışmadaki hiçbir tarafa ölümcül silah tedarik etmediğini ve çift kullanımlı ürünlerin ihracatını sıkı şekilde kontrol ettiğini vurguladı.

Çin'in her zaman barışın yanında ve tarihin doğru tarafında yer aldığını ifade eden Wu, asılsız suçlamaları kesinlikle reddettiklerini ve Ukrayna krizinin siyasi çözümünde yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve Batılı Ülkelerin Ukrayna Krizi Suçlamalarına Karşı Çıktı - Son Dakika

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