Çin Savunma Bakanlığı: Taiwan'ın bağımsızlığı savaş anlamına gelir

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BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'in yeniden birleşmesinin geri döndürülemez bir tarihi eğilim olduğunu vurgulayarak, "Taiwan'ın bağımsızlığının" savaş anlamına geleceğini kaydetti.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlarken yaptığı konuşmayla ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Lai'nin konuşmasının, güç kullanarak ve dış güçlere dayanarak "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışına girme hamlelerinin bir itirafı niteliğinde olduğunu söyleyen Wu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun buna kesin olarak karşı çıktığını ve güçlü karşı önlemlerle yanıt verdiğini ifade etti.

Wu, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' arayışındaki ayrılıkçı faaliyetler, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barışa yönelik en büyük gerçek tehdidi oluşturuyor" dedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma görevini omuzladığını söyleyen Wu, ordunun "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan her türlü ayrılıkçı hamleye karşı koymak ve dış müdahaleleri püskürtmek için tamamen hazırlıklı, son derece teyakkuzda ve kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.