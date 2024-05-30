Çin Savunma Bakanlığı: Taiwan'ın bağımsızlığı savaş anlamına gelir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Savunma Bakanlığı: Taiwan'ın bağımsızlığı savaş anlamına gelir

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'in yeniden birleşmesinin geri döndürülemez bir tarihi eğilim olduğunu vurgulayarak, 'Taiwan'ın bağımsızlığının' savaş anlamına geleceğini kaydetti. Wu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 'Taiwan'ın bağımsızlığı' arayışındaki ayrılıkçı faaliyetlere karşı koymak ve dış müdahaleleri püskürtmek için tamamen hazırlıklı, son derece teyakkuzda ve kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

30.05.2024 15:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 30 Mayıs (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çin'in yeniden birleşmesinin geri döndürülemez bir tarihi eğilim olduğunu vurgulayarak, "Taiwan'ın bağımsızlığının" savaş anlamına geleceğini kaydetti.

Wu, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, Taiwan'ın yeni lideri Lai Ching-te'nin göreve başlarken yaptığı konuşmayla ilgili soru üzerine söz konusu açıklamayı yaptı.

Lai'nin konuşmasının, güç kullanarak ve dış güçlere dayanarak "Taiwan'ın bağımsızlığı" arayışına girme hamlelerinin bir itirafı niteliğinde olduğunu söyleyen Wu, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun buna kesin olarak karşı çıktığını ve güçlü karşı önlemlerle yanıt verdiğini ifade etti.

Wu, "'Taiwan'ın bağımsızlığı' arayışındaki ayrılıkçı faaliyetler, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında barışa yönelik en büyük gerçek tehdidi oluşturuyor" dedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruma görevini omuzladığını söyleyen Wu, ordunun "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan her türlü ayrılıkçı hamleye karşı koymak ve dış müdahaleleri püskürtmek için tamamen hazırlıklı, son derece teyakkuzda ve kararlı adımlar atmaya hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua

Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Savunma Bakanlığı: Taiwan'ın bağımsızlığı savaş anlamına gelir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
14:52 Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti Usta oyuncu Ahmet Uğurlu, hayatını kaybetti
13:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye teröristana izin vermeyecek, harekete geçmekten çekinmeyiz
13:16 Türkiye’de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı Türkiye'de yaşlı nüfus oranı ilk kez çift haneye ulaştı
12:52 Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti Hakim Oktay Tabur’un görevine son verildi Adliye odasına astığı silahlarla poz vermişti! Hakim Oktay Tabur'un görevine son verildi
15:44 TFF Başkanı Büyükekşi’ye Galatasaray’ın şampiyonluğunu sordular, “Çok şükür“ karşılığını verdi TFF Başkanı Büyükekşi'ye Galatasaray'ın şampiyonluğunu sordular, "Çok şükür" karşılığını verdi
15:30 Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti Bayram öncesi otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti
15:26 Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük’ten yapıyor Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini Fatih Karagümrük'ten yapıyor
15:02 Marangoz çıraklığından şampiyonluğa Konferans Ligi’nin kahramanı Ayoub El Kaabi’nin ilham veren hikayesi Marangoz çıraklığından şampiyonluğa! Konferans Ligi'nin kahramanı Ayoub El Kaabi'nin ilham veren hikayesi
14:48 “1 TL’ye satılık ev“ ilanları bakanlığı harekete geçirdi "1 TL'ye satılık ev" ilanları bakanlığı harekete geçirdi
14:25 Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı Ailesi gözyaşlarına boğuldu Oyuncu Gülşah Çomoğlu, son yolculuğuna uğurlandı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
14:23 Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti Ağrı sokaklarında üstsüz şekilde dolaştı! Kahvehanede oturanlara 2 soru yöneltti
13:57 Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış Cansu Fırıncı’nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı Adı babasının ölümüyle bağlantılıymış! Cansu Fırıncı'nın isminin hikayesi herkesi duygulandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 16:40:53. #1.11#
SON DAKİKA: Çin Savunma Bakanlığı: Taiwan'ın bağımsızlığı savaş anlamına gelir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement