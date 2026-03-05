Çin Savunma Harcamalarını Artırıyor

Çin'in, savunma harcamalarını 2026'da geçen yıla göre yüzde 7 artıracağı bildirildi.

Çin Başbakanı Li Çiang'ın yasama organı Çin Ulusal Halk Kongresine (ÇUHK) sunduğu bütçe taslağında, savunma harcamalarının bu yıl yüzde 7 artışla 1 trilyon 909 milyar 561 milyon yuana (276,8 milyar dolar) çıkarılacağı belirtildi.

Savunma harcamalarındaki hedeflenen artış, geçen yıl gerçekleşen artışın oransal olarak altında kaldı. Çin'in savunma harcamaları 2025'te önceki yıla kıyasla yüzde 7,2 artışla 1 trilyon 784 milyar 665 milyon yuana (260 milyar dolar) ulaşmıştı.

Hedeflenen artış, hükümetin bu yıl için yüzde 4,4 ila 5 olmasını öngördüğü ekonomik büyüme hedefini aşıyor.

Çin'in savunma harcamaları Devlet Başkanı Şi Cinping'in göreve geldiği 2013'ten bu yana her yıl büyüme oranının üzerinde artış gösterdi. Savunma harcamaları son 13 yılda iki kattan fazla arttı.

ABD ile rekabet

Çin, ABD'nin ardından en fazla savunma harcaması yapan ülke konumunda bulunuyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip iki ülke arasında artan ekonomik ve jeopolitik rekabet, Çin'i askeri alanda gücünü artırmaya yöneltiyor.

Savunma uzmanları, harcamalardaki artışın, Pekin'in kısa vadede savaş ve çatışma arayışında olmadığını ancak orta vadede askeri modernizasyonunu sürdürme, Tayvan sorunu ve Güney Çin Denizi'ndeki artan gerilimlere karşı muharebe kapasitesini güçlendirme niyetini gösterdiği değerlendirmesini yapıyor.

ABD, hem kapasitesinin büyüklüğü hem de teknolojik kabiliyeti ile askeri alanda Çin'e karşı üstünlüğünü koruyor. ABD Kongresi, geçen yılın sonunda, 2026 mali yılı için 901 milyar dolarlık savunma bütçesine onay vermişti.