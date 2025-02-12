Çin Savunma Sanayi Yöneticisine Yolsuzluk Soruşturması

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Çin'in en büyük şirketlerinden olan ve savunma sanayi alanında da faaliyet yürüten Çin Güney Endüstrileri Grubu Şirketinin (CSGC) Genel Müdür Yardımcısı Liu Veydong hakkında yolsuzluk soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin İnceleme Komisyonundan yapılan açıklamada, Liu'nun "parti disiplinini ve kanunlarını ciddi ihlal ettiği" şüphesiyle soruşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, soruşturmaya konu olan iddialara ilişkin detay paylaşılmasa da bu tür soruşturmalarda "parti disiplini ve kanunları ihlal" ifadesi, yolsuzluk şüphesi veya suçlamasına işaret ediyor.

2018'de CGCS'nin genel müdür yardımcılığına atanmadan önce kıdemli bir mühendis olarak görev yapan Liu, şirket bünyesindeki, devlete ait Dongfeng Motor gibi otomotiv şirketlerinde çalışmıştı.

Çin Ordu Donatım Teçhizat Grubu olarak da bilinen şirket, otomotiv dışında, savunma sanayine yönelik olarak küçük roketler, havan topları, ateşleme sistemleri, ateşli silah mühimmatı, terörle mücadele ve güvenlik donanımları üretimi yapıyor.

Savunma sanayi hedefte

Çin'de yolsuzluk soruşturmalarının son dönemde ülkenin en büyük savunma sanayi şirketlerine uzandığı gözleniyor.

En son 24 Ocak'ta Çin Ordu Donatım Endüstrileri Grubu olarak da bilinen Çin Kuzey Endüstrileri Grubu Şirketi (NORINCO) bünyesinde daha önce yöneticilik yapan Şüe Cianguo hakkında soruşturma başlatıldığı bildirilmişti. Şüe, o güne dek soruşturma ağına yakalanan dördüncü NORINCO yöneticisi olmuştu.

Daha önce 2018'de emekli olan, eski Yönetim Kurulu Başkanı Yin Ciaşü, 2021'de Komünist Parti'den ihraç edilerek yolsuzluk suçlamasıyla savcılığa sevk edilmişti.

Mayıs 2022'ye dek Yönetim Kurulu Başkanı ve Komünist Parti Sekreteri olarak görev yapan Liu Şiçüen de Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) Ulusal Komitesi üyeliğinden çıkarılmıştı.

NORINCO'nun eski Genel Müdür Yardımcısı Hu Vınming de Aralık 2023'te "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 13 yıl hapse mahkum edilmişti.