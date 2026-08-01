Çin, Scarborough Sığı'nda Askeri Tatbikat Düzenledi - Son Dakika
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Çin, Scarborough Sığı'nda Askeri Tatbikat Düzenledi

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Çin, Filipinler ile ihtilaflı Scarborough Sığı yakınlarında askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı yakınlarında bir dizi askeri tatbikat düzenledi.

Filipinler ile Çin arasında Güney Çin Denizi'ndeki sığlıklara yönelik tartışmalar devam ediyor.

Bu gerilim devam ederken Çin, Güney Çin Denizi'nde yer alan Scarborough Sığlığı yakınlarında bir dizi askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Çin devlet televizyonu CCTV'ye göre, tatbikatta, ordunun hava ve deniz operasyonlarını koordine etme ve hızlı takviye sağlama yeteneği test edildi.

Çinlilerin "Huangyan", Filipinler'in "Panatag" adını verdiği Scarborough Sığı, son yıllarda iki ülkenin egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge haline geldi.

İhtilaf

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, küresel ticaret açısından kritik geçiş güzergahı olmasının yanı sıra su altı kaynakları açısından da zengin olan bölgede Çin'in yanı sıra Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkeleri ve ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Scarborough Sığı'nda Askeri Tatbikat Düzenledi - Son Dakika

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