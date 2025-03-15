Çin, Shanghai İşbirliği Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin, 26- 27 Mart tarihlerinde 2025 Shanghai İşbirliği Örgütü Üye Devletleri Uluslararası Askeri İşbirliği Organları'nın ilk toplantısına ev sahipliği yapacak.
Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang cuma günkü basın toplantısında söz konusu toplantının Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde düzenleneceğini belirtti.
Sözcü, Shanghai İşbirliği Örgütü üye devletlerinin savunma bakanlarının ve Shanghai İşbirliği Örgütü Sekreteryası'nın temsilcilerinin toplantıya katılarak geleceğe dönük savunma ve güvenlik işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunacaklarını kaydetti.
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