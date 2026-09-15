Çin Siber Güvenlik Haftası Jinan'da başladı, etkinlikler ülke genelinde sürecek
2026 Çin Siber Güvenlik Haftası'nın açılış töreni pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Jinan kentinde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamındaki programlar 14-20 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenecek.
JİNAN, 15 Eylül (Xinhua) -- 2026 Çin Siber Güvenlik Haftası'nın açılış töreni pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Jinan kentinde gerçekleştirildi. Etkinlik, 14-20 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde düzenlenecek.
Kaynak: Xinhua
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