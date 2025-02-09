Çin Sichuan\'da Heyelan İçin 80 Milyon Yuan Yardım

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BEİJİNG, 9 Şubat (Xinhua) -- Çin cumartesi günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde meydana gelen heyelanın ardından afet yardım ve kurtarma çalışmalarını desteklemek üzere 80 milyon yuan (yaklaşık 11,16 milyon ABD doları) tahsis etti. 10 evin yerle bir olduğu afette 29 kişiden hala haber alınamıyor.

Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından merkezi bütçeden tahsis edilen yaklaşık 50 milyon yuan etkilenen bölgelerdeki altyapı ve kamu tesislerinin restore edilmesi için kullanılacak.

Ayrıca cumartesi günü Maliye Bakanlığı, Acil Durum Yönetimi Bakanlığı ile birlikte, Sichuan'ın kurtarma çalışmalarını hızlı bir şekilde organize etmesine destek olmak amacıyla merkezi doğal afet yardım fonlarından 30 milyon yuan tahsis etti.

Bakanlığa göre söz konusu fonlar arama ve kurtarma çalışmaları, risk değerlendirmesi ve acil müdahale önlemleri ile kayıpları en aza indirmek için olası ikincil afet tehlikelerinin araştırılması için harcanacak.

Heyelan, Yibin kentine bağlı Junlian ilçesindeki Jinping köyünde yerel saatle 11.50'de meydana geldi. Öğleden sonra iki kişi kurtarıldı ve yaklaşık 200 kişi tahliye edildi.