Çin, Starlink'e rakip Çienfan uydu ağının yeni grubunu uzaya gönderdi

Çin, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurduğu, Amerikan SpaceX şirketinin Starlink ağına rakip olmayı hedefleyen Çienfan (Uzay Yelkeni) takım uydu ağının parçasını oluşturacak yeni uydu grubunu uzaya gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, 10 uydudan oluşan grup, LandSpace şirketi tarafından geliştirilen "Cuçüe-2E Y7" roketiyle Gobi Çölü'ndeki Dongfıng Ticari Uzay İnovasyon Pilot Bölgesi'nden fırlatıldı.

Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna ulaştığı belirtildi.

Şanghay Spacecom Uydu Teknolojisi Şirketi (SSST) tarafından geliştirilen Çienfan uyduları, Alçak Yer Yörüngesi'nde kurulan takım uydu ağının parçasını oluşturacak.

"G60 Starlink" olarak da bilinen projenin ilk aşamasında 1296 uydunun yörüngeye konumlandırılması planlanıyor. Tüm aşamalar tamamlandığında 15 bin geniş bant internet uydusundan oluşan mega takım uydu ağı oluşturulması hedefleniyor.

Çienfan uydu ağının parçasını oluşturacak uydu gruplarından ilki 6 Ağustos 2024'te fırlatılmıştı. Uydu ağı için 2024'te 3, 2025'te 3 ve 2026'da 10 fırlatış yapıldı.