Çin Stratejik Maden İhracatını Kontrol Altına Alıyor

BEİJİNG, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, ülkenin stratejik madenlerinin yasadışı yollarla ülke dışına çıkarılmasını önlemek üzere kararlı şekilde tatbiki ve etkili önlemler alacaklarını söyledi.

Sözcü, pazartesi günü yaptığı açıklamada stratejik maden kaynaklarına yönelik ihracat kontrolünün güçlendirilmesinin, ulusal güvenlik ve kalkınma çıkarları açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Sözcü, Çin'in belirli stratejik madenlere ihracat kısıtlamaları getirmesinden bu yana bazı yabancı kuruluşların Çin'deki bazı kişilerle yasadışı şekilde gizli işbirliği yaparak kaçakçılık gibi yollarla ihracat kontrol önlemlerinden kaçmaya çalıştıklarının tespit edildiğini belirtti.

Sözcü, söz konusu stratejik kaynakların kaçakçılığını engellemek üzere yanlış beyan, gizleme ve üçüncü ülkeler üzerinden aktarım yapma gibi yasadışı ve kurallara uygun olmayan faaliyetlere karşı bir mücadele başlattıklarını söyledi.

Açıklamada ulusal güvenlik ve kalkınma çıkarlarının etkin şekilde korunması amacıyla söz konusu faaliyetlerle mücadele etmek ve bunları soruşturmak üzere gümrük denetimi ve çalışmalarının yoğunlaştırılması sonucu bu faaliyetlerin arkasındaki yasadışı kuruluş ve kaçakçılık ağlarının tamamen ortaya çıkarıldığı ifade edildi.

Sözcü, yakın gelecekte yasadışı faaliyetlerin engellenmesi için daha fazla önlem alınacağını da sözlerine ekledi.