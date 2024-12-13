Çin, Suriye'de Barış ve Yeniden İnşa Sürecini Destekliyor - Son Dakika
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Çin, Suriye'de Barış ve Yeniden İnşa Sürecini Destekliyor

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suriye'de barış ve kapsayıcı diyalog çağrısında bulundu.

13.12.2024 16:12
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BEİJİNG, 13 Aralık (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Suriye'de barışın bir an önce tesis edilmesini ve kapsayıcı diyalog yoluyla halkın isteklerini karşılayan bir yeniden inşa planı ortaya konulmasını desteklediklerini söyledi.

Wang, çarşamba günü Beijing'de düzenlenen Çin- Mısır dışişleri bakanları arasındaki stratejik diyalog toplantısının ardından Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile düzenlediği ortak basın toplantısında Suriye'deki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, son zamanlarda yaşanan Suriye'deki istikrarsızlıktan büyük endişe duyduklarını ifade etti.

Wang, uzun zamandır Suriye'ye karşı dostluk ve işbirliği politikası izlediklerini ve Suriye'nin içişlerine asla karışmayıp halkın seçimine saygı duyduklarını belirtti.

Bakan Wang, "Suriye'de en kısa zamanda barışın tesis edilmesini, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasını, iç siyasi sürecin 'Suriye liderliğinde ve Suriye'ye ait' ilkesi doğrultusunda ilerletilmesini ve kapsayıcı diyalog yoluyla halkın isteklerini karşılayan bir yeniden inşa planı ortaya konulmasını destekliyoruz" dedi.

Suriye'nin gelecekte her türlü terör ve aşırılık yanlısı güçlere kesin şekilde karşı çıkması gerektiğini belirten Wang, uluslararası toplumun Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğünü koruması, Suriye'nin etnik ve dini geleneklerine saygı göstermesi ve Suriye halkının bağımsız kararlar almasına izin vermesi gerektiğini vurguladı.

Wang, tüm ülkelerin Suriye'ye yardım eli uzatmak için birlikte çalışıp yıllardır ülkeye uygulanan yasadışı tek taraflı yaptırımların kaldırılması için çaba göstererek vahim insani durumu hafifletmesi gerektiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

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