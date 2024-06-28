Çin, Suudi Arabistan'ın en çok ihracat yaptığı ülke oldu - Son Dakika
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Çin, Suudi Arabistan'ın en çok ihracat yaptığı ülke oldu

Suudi Arabistan İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, Çin Nisan ayında Suudi Arabistan için en büyük ihracat adresi oldu. Çin'in ihracatı, toplam mal ihracatının yüzde 16,6'sını oluşturdu. Japonya ikinci sırada yer alırken, Hindistan üçüncü sırada yer aldı. Suudi Arabistan'ın ticaret bilançosu Nisan ayında büyük bir artış göstererek yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

28.06.2024 10:58
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RİYAD, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin, 2024'ün Nisan ayında Suudi Arabistan'ın en çok ihracat yaptığı ülke olarak öne çıktı.

Suudi Haber Ajansı, Suudi Arabistan İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan ön uluslararası ticari verilere dayandırdığı Perşembe günkü haberinde, Çin'in Nisan ayında Suudi Arabistan için en büyük ihracat adresi olduğunu ve yaklaşık 16,9 milyar Suudi riyali (yaklaşık 4,5 milyar ABD doları) değerindeki toplam mal ihracatının yüzde 16,6'sını oluşturduğunu belirtti.

Verilere göre Japonya yüzde 9,2 ile ikinci sırada, Hindistan ise yüzde 8,1 ile üçüncü sırada yer aldı.

Veriler, Suudi Arabistan'ın ticaret bilançosunun Nisan ayında yaklaşık 41,4 milyar riyal fazla vererek Mart ayına kıyasla yüzde 36, yılın başından bu yana ise yüzde 48,5'ten fazla artışla yılın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi.

Suudi Arabistan'ın mal ihracatı Nisan ayında 101,7 milyar riyal seviyesinde gerçekleşirken, petrol dışı ihracat ise yaklaşık 16,2 milyar riyale ulaşarak toplam ihracatın yüzde 16'sını oluşturdu.

Ajansın Perşembe günü yayımladığı bir başka habere göre, 2019-2023 yılları arasında Suudi Arabistan'ın Çin'e petrol dışı ihracatının değeri kimya, polimer ve metal sektörlerinin önemli katkılarıyla 176 milyar riyali aştı.

Kaynak: Xinhua

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