Çin, Taiwan'daki depremzedelere destek vermeye hazır

Güncel

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin anakarası, Taiwan'da meydana gelen deprem sonrası Hualien ilçesindeki insanlara, yeniden yerleşmeleri ve ilgili diğer çalışmaları yürütmeleri için destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çarşamba günü yaptığı açıklamada anakaranın Taiwan'daki felaketi ve sonrasını yakından takip ettiğini söyledi. Taiwan'ın Hualien kenti açıklarında 3 Nisan'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Zhu, depremden etkilenen vatandaşların sağlıklarına kavuşarak evlerini bir an önce yeniden inşa etmeleri temennisinde bulundu.

Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi'nin depremin hemen ardından yaptığı açıklamada felaketten derin endişe duyduğunu dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileklerini ilettiğini hatırlatan Zhu, farklı ulusal ve eyalet düzeyindeki kuruluş ve departmanların yanı sıra üniversitelerin de taziyelerini ilettiğini, yardım sağlamak için özel kanallar açtığını ve bağışta bulunduğunu belirtti.

Çin halkının zor zamanlarda birbirine yardım etmek gibi nazik bir geleneğe sahip olduğunu söyleyen Zhu, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki yurttaşların yıllar boyunca büyük doğal afetler karşısında aynı şekilde hissettiklerini ve zorlukları aşmak için birbirlerine yardım ettiklerini vurguladı.