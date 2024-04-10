Çin, Taiwan'daki depremzedelere destek vermeye hazır

BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin anakarası, Taiwan'da meydana gelen deprem sonrası Hualien ilçesindeki insanlara, yeniden yerleşmeleri ve ilgili diğer çalışmaları yürütmeleri için destek vermeye hazır olduğunu bildirdi.
Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglian, Çarşamba günü yaptığı açıklamada anakaranın Taiwan'daki felaketi ve sonrasını yakından takip ettiğini söyledi. Taiwan'ın Hualien kenti açıklarında 3 Nisan'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Zhu, depremden etkilenen vatandaşların sağlıklarına kavuşarak evlerini bir an önce yeniden inşa etmeleri temennisinde bulundu.
Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi'nin depremin hemen ardından yaptığı açıklamada felaketten derin endişe duyduğunu dile getirerek hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileklerini ilettiğini hatırlatan Zhu, farklı ulusal ve eyalet düzeyindeki kuruluş ve departmanların yanı sıra üniversitelerin de taziyelerini ilettiğini, yardım sağlamak için özel kanallar açtığını ve bağışta bulunduğunu belirtti.
Çin halkının zor zamanlarda birbirine yardım etmek gibi nazik bir geleneğe sahip olduğunu söyleyen Zhu, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki yurttaşların yıllar boyunca büyük doğal afetler karşısında aynı şekilde hissettiklerini ve zorlukları aşmak için birbirlerine yardım ettiklerini vurguladı.
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Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti. Bu teknolojiyle enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak. Süper güç bankası olarak adlandırılan istasyonun yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Niğde'nin Değirmenli beldesinde toprağa verildi. Şehidin naaşı, ailesinin evine götürüldükten sonra belde meydanında düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, şehidin ailesi, yetkililer ve vatandaşlar katıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı ve diğer daire müdürleri de katıldı.
Tokat'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında Vali Numan Hatipoğlu, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşları kabul ederek, bayramlarını kutladı. Programa AK Parti Tokat milletvekilleri, Garnizon ve 48. Piyade Alay Komutanı, Belediye Başkanı, üniversite rektörü, emniyet müdürü, jandarma komutanı, daire müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.
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