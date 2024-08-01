Çin, Taiwan'daki ölümcül tekne kazasını soruşturmayı ve cezalandırmayı çağırıyor

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BEİJİNG, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Taiwan'ı yaklaşık beş ay önce meydana gelen ölümcül tekne kazasını derinlemesine soruşturarak adil bir karar vermeye ve olaya karışanları cezalandırmaya çağırdı.

Chen açıklamayı Çarşamba günü, olayın çözümüne ilişkin son gelişmelerin sorulması üzerine yaptı.

Kinmen adası yakınlarındaki tekne kazasında ölen Çin anakarasından iki balıkçının cansız bedeni, alıkonulan balıkçı teknesiyle beraber Salı günü anakaraya iade edildi. 14 Şubat'ta Taiwan'a ait devriye gemisi takip sırasında balıkçı teknesine çarpmış, denize düşen dört balıkçıdan ikisi hayatını kaybetmişti.

Taiwan'daki ilgili yetkililere seslenen Chen, Taiwan Boğazı'nın her iki yakasındaki balıkçıların geleneksel balıkçılık bölgelerinde avlandıkları gerçeğine saygı duyulması, anakaraya ait balıkçı teknelerine el konulmasından vazgeçilmesi ve kaba ve tehlikeli davranışların terk edilerek anakaralı balıkçıların güvenliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.