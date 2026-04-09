Çin, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı kararlılık vurgusu yaptı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı kararlı duruşunu sürdürdüğünü açıkladı ve orduyu güçlendireceğini duyurdu.

BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı hayalleri kararlılıkla bastıracağını ve Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunacağını söyledi.

Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Taiwan'ın Çin'in Taiwan bölgesi olduğunu belirten Zhang, "Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı herkesten daha çok önemseyip savunuyoruz. Bununla beraber hiçbir kişi ya da gücün Taiwan'ı Çin'den koparmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ayrılıkçılık ve yabancı müdahaleyle mücadele yöntemlerini çeşitlendirmeye devam edeceğini kaydeden Zhang, ordunun "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı hayalleri kararlılıkla bastıracağını ve Çin'in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğünü savunacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Savunma, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:12:48. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.