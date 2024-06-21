Çin, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı önlemler alıyor - Son Dakika
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Çin, Taiwan'ın bağımsızlığına karşı önlemler alıyor

Çinli yetkililer, Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan tutucu ayrılıkçılara bölücülük faaliyeti ve tahrik suçundan dolayı verilecek cezalara ilişkin bir dizi yönerge çıkararak, gıyabında yargılamanın önünü açtı. Yönerge, bu tür suçlarda yargılama ve cezalandırmaya ilişkin daha spesifik kurallar sunarken, yargının söz konusu davaları ele almasında kılavuz işlevi görecek ilgili prosedürleri de içeriyor.

21.06.2024 14:08
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BEİJİNG, 21 Haziran (Xinhua) -- Çinli yetkililer, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan tutucu ayrılıkçılara bölücülük faaliyeti ve tahrik suçundan dolayı verilecek cezalara ilişkin bir dizi yönerge çıkararak, söz konusu vakalarda gıyabında yargılamanın önünü açtı.

Yüksek Halk Mahkemesi, Yüksek Halk Savcılığı, Kamu Güvenliği Bakanlığı, Devlet Güvenliği Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nın Cuma günü ortaklaşa çıkardığı yönerge, yayımlandığı an yürürlüğe girecek.

Bölünme Karşıtı Kanun, Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu'na dayanan yönerge, bu tür suçlarda yargılama ve cezalandırmaya ilişkin daha spesifik kurallar sunarken, yargının söz konusu davaları ele almasında kılavuz işlevi görecek ilgili prosedürleri de içeriyor.

Yönerge, "hukuki bağımsızlık" için plan yapan, komplo kuran ya da uygulayan yahut yabancı desteğe güvenerek veya zor kullanarak bağımsızlık arayışına giren "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı az sayıdaki tutucu ayrılıkçıların cezai açıdan sorumlu tutulmasını gerektiren net tanımlı durumları belirliyor.

Yönergede ayrıca söz konusu suçları işlemek üzere yabancı veya denizaşırı bir kurum, örgüt ya da şahısla işbirliği yaptığı belirlenen kişilerin daha ağır cezalara çarptırılması öngörülüyor.

Kaynak: Xinhua

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