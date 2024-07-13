Çin, Taiwan'ın bağımsızlık yanlılarını hedef alan cezaları savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin, Taiwan'ın bağımsızlık yanlılarını hedef alan cezaları savundu

Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin anakarasının yayımladığı adli yönergelerde öngörülen cezaların sadece Taiwan'ın bağımsızlığından yana olan az sayıdaki tutucu ayrılıkçıları hedef aldığını söyledi. Chen, DPP yetkililerinin Taiwan'ın bağımsızlığı ayrılıkçı gündemini teşvik ettiğini ve dış güçlerle işbirliği yaptığını belirtti. Cezaların ulusal egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğünün korunması için önemli olduğunu vurgulayan Chen, Taiwanlı soydaşları hedef almadığını ifade etti.

13.07.2024 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin anakarasının kısa süre önce yayımladığı adli yönergelerinde öngörülen cezaların sadece "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan az sayıdaki tutucu ayrılıkçıyı ve onların bölücülük ve bölücülüğe tahrik eylemlerini hedef aldığını söyledi.

Chen, Cuma günü yaptığı açıklamada, Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin inatçı bir şekilde "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçı gündemini teşvik ettiğini, tek Çin ilkesini içeren 1992 Mutabakatı'nı kabul etmeyi reddettiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" provokasyonlarında dış güçlerle işbirliği yapmaya devam ettiğini belirtti.

Chen, DPP yetkililerinin, Taiwan Boğazı'ndaki gerilimlerin ana nedeni olduğunu vurguladı.

Chen, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan tutucu ayrılıkçıların bölücülük ve bölücülüğe tahrik suçlarından dolayı yasalar uyarınca cezalandırılmasının, ulusal egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının temel bir parçası olduğunu ve dünyadaki tüm ülkelerin ortak uygulamalarına uygun olduğunu kaydetti.

Cezaların, Taiwanlı soydaşları hedef almadığını söyleyen Chen, daha önce "Taiwan'ın bağımsızlığı" yoluna sapan, ancak açık şekilde duruşlarını değiştirenlerin, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetlerden uzak durmaları ve olumsuz etkilerini hafifletmeye ve ortadan kaldırmaya çalışmaları durumunda cezai sorumluluklarının kısmen ya da tamamen soruşturma dışı tutulabileceğini ifade etti.

Yönergenin yol açtığı baskılardan cesareti kırılan DPP yetkilileri ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" destekleyen bazı politikacıların, inatla kendilerine özgü bilgi ağları oluşturup pervasızca Taiwanlı soydaşlarla "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan az sayıdaki tutucu ayrılıkçıları birbirine karıştırdığını ve Taiwan Boğazı'nda cepheleşmeyi körüklediğini ve boğazın iki tarafı arasındaki etkileşimi engellediğini dile getirdi.

Sözcü, bu durumun Taiwanlı soydaşların meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Chen, Çin anakarasının "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan az sayıdaki tutucu ayrılıkçıları hassas ve yasalara uygun şekilde cezalandırmasının, Çin anakarasının Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı sürdürmeye ve Taiwanlı soydaşların çıkar ve iyilik halini korumaya olan sorumluluk ve bağlılığını yansıttığını ifade etti.

Chen, her zaman olduğu üzere Çin anakarasının, Taiwan Boğazı'nın iki tarafı arasındaki ilişkilerinin barışçıl gelişimi ve Çin ulusunun büyük yeniden canlanması için parlak bir gelecek yaratmak üzere Taiwanlı soydaşların boğazın iki tarafı arasındaki etkileşim ve işbirliğine her şekilde katılmasını ve el birliği yapmasını memnuniyetle karşılayıp desteklediğini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Sözcü, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Taiwan'ın bağımsızlık yanlılarını hedef alan cezaları savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:24 Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı Yoldan geçen iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği anların görüntüsü ortaya çıktı
13:56 Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı Süreç Bakan Tunç’a soruldu Ölümlü kazaya karışan Fatma Zehra Kınık nasıl serbest kaldı? Süreç Bakan Tunç'a soruldu
12:58 Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar Eşeği kestikleri görüntü kahretti Ortaklarının çiftliğini basıp kıyım yaptılar! Eşeği kestikleri görüntü kahretti
12:10 İsrail ’güvenli’ dediği El-Mevasi’ye saldırdı: En az 71 ölü İsrail 'güvenli' dediği El-Mevasi'ye saldırdı: En az 71 ölü
12:09 Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL’nin üzerinde olanların peşine düştü Bakan Şimşek, aylık harcamaları 5 milyon TL'nin üzerinde olanların peşine düştü
15:23 ’’Ebru Gündeş yuvamı yıktı’’ diyen Selin Kabaklı’nın sevgilisi evli çıktı ''Ebru Gündeş yuvamı yıktı'' diyen Selin Kabaklı'nın sevgilisi evli çıktı
15:12 Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu Antalyaspor’da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir Fenerbahçe formasını imzalaması olay olmuştu! Antalyaspor'da Alex krizi büyüyor, her an bırakıp gidebilir
14:32 Wanda Nara’dan sonra umutlandı Simge’ye Icardi’yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı Wanda Nara'dan sonra umutlandı! Simge'ye Icardi'yi sordular, bir ilanı aşk etmediği kaldı
13:39 Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu’nu hedef aldı Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba Berna Canbeldek, Aleyna Kalaycıoğlu'nu hedef aldı! Batuhan Karacakaya ve evlilik teklifi çıkışı bomba
13:39 Yaptığı sevinçle EURO 2024’e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig’e Yaptığı sevinçle EURO 2024'e damga vuran Merih, adım adım Süper Lig'e
12:04 Bir okulda taciz iddiası daha Öğretmen “Yapmadım“ diyor ama öğrencinin sözleri vahim Bir okulda taciz iddiası daha! Öğretmen "Yapmadım" diyor ama öğrencinin sözleri vahim
11:36 Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası Ailesini terk eden futbolcuya hapis cezası
11:36 TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı TCDD Taşımacılık, Yüksek Hızlı Tren Biletlerine Zam Yaptı
11:10 Cenk Tosun’dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı Cenk Tosun'dan olay sözler: Beşiktaş bana teklif yapmadı
11:08 İzmir’de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal İzmir'de elektrik akımına kapılarak ölen 2 kişi ihmal kurbanı mı? Bölge esnafının sözleri olay kadar skandal
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2024 16:09:45. #1.11#
SON DAKİKA: Çin, Taiwan'ın bağımsızlık yanlılarını hedef alan cezaları savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement