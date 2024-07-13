Çin, Taiwan'ın bağımsızlık yanlılarını hedef alan cezaları savundu

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BEİJİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, Çin anakarasının kısa süre önce yayımladığı adli yönergelerinde öngörülen cezaların sadece "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan az sayıdaki tutucu ayrılıkçıyı ve onların bölücülük ve bölücülüğe tahrik eylemlerini hedef aldığını söyledi.

Chen, Cuma günü yaptığı açıklamada, Demokratik İlerleme Partisi (DPP) yetkililerinin inatçı bir şekilde "Taiwan'ın bağımsızlığı" ayrılıkçı gündemini teşvik ettiğini, tek Çin ilkesini içeren 1992 Mutabakatı'nı kabul etmeyi reddettiğini ve "Taiwan'ın bağımsızlığı" provokasyonlarında dış güçlerle işbirliği yapmaya devam ettiğini belirtti.

Chen, DPP yetkililerinin, Taiwan Boğazı'ndaki gerilimlerin ana nedeni olduğunu vurguladı.

Chen, "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan tutucu ayrılıkçıların bölücülük ve bölücülüğe tahrik suçlarından dolayı yasalar uyarınca cezalandırılmasının, ulusal egemenlik, birlik ve toprak bütünlüğünün korunmasının temel bir parçası olduğunu ve dünyadaki tüm ülkelerin ortak uygulamalarına uygun olduğunu kaydetti.

Cezaların, Taiwanlı soydaşları hedef almadığını söyleyen Chen, daha önce "Taiwan'ın bağımsızlığı" yoluna sapan, ancak açık şekilde duruşlarını değiştirenlerin, "Taiwan'ın bağımsızlığına" yönelik ayrılıkçı faaliyetlerden uzak durmaları ve olumsuz etkilerini hafifletmeye ve ortadan kaldırmaya çalışmaları durumunda cezai sorumluluklarının kısmen ya da tamamen soruşturma dışı tutulabileceğini ifade etti.

Yönergenin yol açtığı baskılardan cesareti kırılan DPP yetkilileri ve "Taiwan'ın bağımsızlığını" destekleyen bazı politikacıların, inatla kendilerine özgü bilgi ağları oluşturup pervasızca Taiwanlı soydaşlarla "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan az sayıdaki tutucu ayrılıkçıları birbirine karıştırdığını ve Taiwan Boğazı'nda cepheleşmeyi körüklediğini ve boğazın iki tarafı arasındaki etkileşimi engellediğini dile getirdi.

Sözcü, bu durumun Taiwanlı soydaşların meşru hak ve çıkarlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini vurguladı.

Chen, Çin anakarasının "Taiwan'ın bağımsızlığından" yana olan az sayıdaki tutucu ayrılıkçıları hassas ve yasalara uygun şekilde cezalandırmasının, Çin anakarasının Taiwan Boğazı'nda barış ve istikrarı sürdürmeye ve Taiwanlı soydaşların çıkar ve iyilik halini korumaya olan sorumluluk ve bağlılığını yansıttığını ifade etti.

Chen, her zaman olduğu üzere Çin anakarasının, Taiwan Boğazı'nın iki tarafı arasındaki ilişkilerinin barışçıl gelişimi ve Çin ulusunun büyük yeniden canlanması için parlak bir gelecek yaratmak üzere Taiwanlı soydaşların boğazın iki tarafı arasındaki etkileşim ve işbirliğine her şekilde katılmasını ve el birliği yapmasını memnuniyetle karşılayıp desteklediğini söyledi.