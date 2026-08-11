Çin, Taiwan'ın İtibarını Reddetti

TOKYO, 11 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Japonya Büyükelçiliği, sözde "Taiwan'ın Japonya Temsilcisi'nin" kısa süre önce yaptığı açıklamalar üzerine, Taiwan'ın bir ülke olmadığını belirterek, bu nedenle Taiwan için "ulusal itibar" diye bir şeyin söz konusu olmadığını söyledi.

Büyükelçilik sözcüsü, dünyada tek bir Çin olduğunu ve Taiwan'ın Çin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade etti. Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Çin'in tamamını temsil eden yegane yasal hükümet olduğunu yineleyen sözcü, bunun uluslararası toplumda yaygın bir uzlaşı olduğunu vurguladı.

Sözde "Taiwan'ın Japonya Temsilcisi", Taiwan'ın "ulusal itibarı" ve statüsünün kasıtlı olarak düşürüldüğünü iddia ederek, bunun esef verici ve üzücü olduğunu belirtmiş, bu konuda "resmi kanallardan protestoda" bulunduklarını ifade etmişti.

Sözcü, Taiwan'ın her yerde dikkat çekmek amacıyla haddini aşan girişimlerde bulunmasının kendisini küçük düşürmekten başka bir şeye yaramayacağını söyledi.

Sözcü, Birleşmiş Milletler'de Taiwan bölgesine sadece Çin'in bir eyaleti olarak atıfta bulunulduğunu vurguladı.